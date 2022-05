Οικονομία

Σκυλακάκης - Ρεύμα: Πλατφόρμα για την επιστροφή των χρημάτων

Από 18 ευρώ έως 600 ευρώ οι αναδρομικές επιστροφές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα.



Στην επιστροφή 60% του κόστους ρεύματος λογαριασμών κύριας κατοικίας, οικιακών καταναλωτών για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 21 Μαΐου 2022, αναφέρθηκε αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο κ. Σκυλακάκης διευκρίνισε ότι για την επιστροφή θα μετρήσει η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και όχι η περίοδος κατανάλωσης. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι η αναδρομική επιστροφή θα αφορά όσους δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το κράτος ή τους παρόχους ενέργειας και δικαιούχοι είναι νοικοκυριά με δηλωθέν φορολογικό εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Η επιστροφή δίνεται σε όσους είχαν συνολική αύξηση ρεύματος στους 6 μήνες πάνω από 30 ευρώ. Η ελάχιστη επιστροφή είναι 18 ευρώ και η μέγιστη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης θα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος στη σχετική πλατφόρμα που θα γίνει για αυτό τον σκοπό και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές Ιουνίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης

"Προχωράμε σε μία γενναία παρέμβαση, που αφορά τόσο στο σύνολο των νοικοκυριών, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, υψώνουμε μια «ασπίδα προστασίας» για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας.

Ο σχεδιασμός μας λαμβάνει, δυστυχώς, χώρα σε μία περίοδο ακραίας αβεβαιότητας –κυρίως εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, οι πρόσφατες θετικές, δημοσιονομικές εξελίξεις, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε, αποφασιστικά, σ’ αυτή την παρέμβαση. Είναι τέσσερις οι θετικές εξελίξεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβουμε τόσο δραστικά:

Καταρχήν, το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 ήταν κατά 2 μονάδες μικρότερο αυτού που είχαμε υπολογίσει αρχικά (5%, έναντι 7,1%).

Το δημόσιο χρέος, σε σχέση με το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο που καταθέσαμε την άνοιξη του 2021, είναι περίπου 10 μονάδες μικρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλο το χρονικό διάστημα του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή μέχρι το 2025. Έχουμε, λοιπόν, μία καλύτερη πρόβλεψη για το χρέος.

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς τη χώρα μας, μετά και από την αναβάθμιση από την S&P και την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς και την επικείμενη έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία.

Παραμένει δυναμικός ο ρυθμός ανάπτυξης. Μάλιστα το 2021 ήταν πολύ υψηλότερος του αναμενόμενου. Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο τουρισμός θα συμβάλει περισσότερο από είχαμε υπολογίσει στην ανθεκτικότητα της αναπτυξιακής πορείας του 2022.

Κοινώς, έχουμε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση και γι’ αυτό μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα.

Η πηγή του κακού, είναι το αέριο, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά πέντε φορές τόσο με την προοπτική της εισβολής πριν τον πόλεμο όσο και μετά, κατά τη διάρκειά του. Και το αέριο μετέχει 35%-40% στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ζημιά, λοιπόν, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη και τώρα κάνουμε μετριασμό αυτής της ζημιάς. Δεν υπάρχει κανένας στον πλανήτη που θα μπορούσε να μηδενίσει μία αύξηση ενός διεθνούς αγαθού τόσο τρομακτική, ώστε να μην επηρεάσει καθόλου την οικονομία.

Εξειδίκευση παρέμβασης

Η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, και πιο συγκεκριμένα στους λογαριασμούς ρεύματος, το επόμενο χρονικό διάστημα, έχει τέσσερις άξονες:

Πρώτον, επέκταση του παρόντος σχήματος επιδότησης τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για καταναλώσεις άνω των 300Kwh και λοιπές κατοικίες.

Δεύτερον, επιβολή τέλους επί των επιπλέον εσόδων στους παραγωγούς ενέργειας για την προηγούμενη περίοδο, με βάση τη μεθοδολογία της ΡΑΕ, που θα επιστρέψει, μέχρι τελευταίο ευρώ, στους καταναλωτές μέσω των παρεμβάσεων τις οποίες κάνουμε.

Τρίτον, επιστροφή στο IBAN των πολιτών, τον Ιούνιο, σημαντικού ποσοστού των αυξήσεων που είδαν οι καταναλωτές την προηγούμενη περίοδο.





Τέταρτον, εφαρμογή νέου μηχανισμού από τον Ιούλιο και μετά, ο οποίος έχει δύο σκέλη:

(α) εφαρμογή μηχανισμού απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των παραγωγών στη χονδρική αγορά, μειώνοντας τη χονδρική τιμή αγοράς

(β) επιδότηση του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται, ώστε να μειωθούν σημαντικά και να σταθεροποιηθούν οι λογαριασμοί λιανικής, μέσω του υπάρχοντος μηχανισμού επιδότησης.

Ειδικότερα σε σχέση με το μηχανισμό επιστροφής κόστους ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές, επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι οικιακοί καταναλωτές για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 (ανεξαρτήτως περιόδου αναφοράς κατανάλωσης λογαριασμού). Μετράει η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και με βάση αυτή γίνεται η επιστροφή, όχι βάσει της περιόδου κατανάλωσης.

Αφορά οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος είτε από τους παρόχους. Η επιδότηση θα δοθεί στον λογαριασμό IBAN του καταναλωτή.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας, για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 και αφορά νοικοκυριά-φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Η επιστροφή δίνεται σε όσους πλήρωσαν συνολική αύξηση ρεύματος τους έξι μήνες άνω των 30 ευρώ (και επομένως θα λάβουν τουλάχιστον 18 ευρώ). Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 ευρώ, ανά καταναλωτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε σχετική πλατφόρμα που θα γίνει γι’ αυτόν τον σκοπό, με συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ. Εκεί, θα αντλούνται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας από την ΑΑΔΕ, όπως και ο σχετικός αριθμός του ρολογιού ρεύματος και ο ωφελούμενος θα βεβαιώνει τα στοιχεία αυτά ή θα τα επικαιροποιεί σε περίπτωση που έχει αλλάξει κύρια κατοικία. Κατόπιν, τα στοιχεία των χρεώσεων ρεύματος, για κάθε ρολόι, θα αντλούνται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται, ανά μήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ποσό επιστροφής = [Ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής λογαριασμού που εκδόθηκε εντός του μηνός - Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής - Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] * Ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης * 60%.

Υπολογίζεται ότι για την περίοδο αναφοράς της επιδότησης, οι οικιακοί καταναλωτές για την πρώτη κατοικία τους έχουν επιδοτηθεί με 755 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιοι έχουν επωμιστεί 464 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε περίπου 280 εκατ. ευρώ (60% των 464 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν, ήδη, καλυφθεί, αναδρομικά, από τον Ιανουάριο. Κάτι, που θα διαπιστώσουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος που θα λάβουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από όπου θα αφαιρεθούν ποσά, που αντιστοιχούν με την ενίσχυση που έπρεπε να λάβουν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Το «πακέτο» στήριξης που ανακοινώνουμε, σήμερα, προβλέπεται στον δημοσιονομικό σχεδιασμό που καταθέσαμε πριν από μερικές ημέρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναμένουμε ότι θα επηρεάσει θετικά και τον πληθωρισμό. Αναμένουμε, δηλαδή, ότι θα μειώσει, τουλάχιστον κατά 0,5 μονάδα, τον πληθωρισμό, σε ετήσια βάση, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για να αποκλιμακωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες. Κύριος στόχος μας είναι να επέλθει ηρεμία στην οικονομία, όσο αυτό είναι εφικτό, δεδομένου του απεχθούς πολέμου.

Όντας η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος*, εξερχόμενοι από την υγειονομική κρίση, δεδομένων των εξωτερικών απειλών και μιας ενεργειακής κρίσης που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο, δουλειά μας είναι – και αυτό κάνουμε – να διαφυλάξουμε «σαν κόρη οφθαλμού» μια συνθήκη κανονικότητας στην οικονομία. Για τη διαχείριση αυτών των κρίσιμων στιγμών απαιτείται σύνεση και σοβαρότητα, αρετές που η Κυβέρνησή μας, πιστεύω, ότι έχει αποδείξει έμπρακτα, στη διάρκεια της τριετίας που πέρασε, ότι διαθέτει.

Θέλω να ευχαριστήσω, ιδιαίτερα, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Θ. Πετραλιά, η εξαιρετική δουλειά του οποίου ήταν για ακόμη μια φορά καθοριστική, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, για τη διαμόρφωση αυτού του σύνθετου, δίκαιου και αποτελεσματικού «πακέτου» στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας."

