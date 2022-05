Κοινωνία

Αθήνα: Σύλληψη 29χρονου ληστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο καταδικαστικές αποφάσεις εκκρεμούσαν σε βάρος του νέου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2022 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 29χρονος, ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για ληστείες.

Συγκεκριμένα σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες είχε καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 ετών και 5 μηνών αντίστοιχα, για τα αδικήματα της ληστείας με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου και παράνομης οπλοφορίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω: βιασμό σε χωράφι καταγγέλει 35χρονη

Candida auris: Διευκρινίσεις του ΕΟΔΥ για τον ενδονοσοκομειακό μύκητα

Σκυλακάκης - Ρεύμα: Πλατφόρμα για την επιστροφή των χρημάτων