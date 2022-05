Πολιτική

Οικονόμου για ΑΠΘ: το μήνυμα για το “Στέκι στο Βιολογικό”

Τι αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις καταστροφές στο ΑΠΘ.

«Η κοινωνία, οι πανεπιστημιακές αρχές, το διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι αποφασισμένοι να σβήσουν όλες τις σκιές του κακού παρελθόντος στα ΑΕΙ. Τα θλιβερά απομεινάρια αυτού του κακού παρελθόντος της βίας και της ανομίας δεν θα καταφέρουν τελικά να ανακόψουν την πορεία προόδου που έχει ξεκινήσει και στην πορεία αυτή όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να πάρουν καθαρή θέση» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σε δήλωσή του για τις καταστροφές στο ΑΠΘ, στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας, στον χώρο στον οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών κατασκευής βιβλιοθήκης, εκεί όπου στεγαζόταν η αποκαλούμενη κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Καλεί τα κόμματα να απαντήσουν αν συμφωνούν ότι «ένας- ένας οι κατειλημμένοι πανεπιστημιακοί χώροι πρέπει να αποδίδονται στους φυσικούς κατόχους τους και χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τη βούληση των οικείων πανεπιστημιακών αρχών».

Ο κ. Οικονόμου καταλήγει λέγοντας: «Εμείς είμαστε ανυποχώρητοι. Στηρίζουμε και συνδράμουμε με κάθε μέσο τόσο τον πρύτανη του ΑΠΘ όσο και τους πρυτάνεις των άλλων ΑΕΙ, ώστε η νεολαία μας να σπουδάζει με τις βέλτιστες συνθήκες και τα ελληνικά ΑΕΙ να αναβαθμίσουν περαιτέρω το κύρος τους».

