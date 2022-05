Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η 4η δόση του εμβολίου μπορεί να μην γίνει υποχρεωτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ένα χρόνο θα ξέρουμε αν ο κορονοϊός είναι ενδημικός τόνισε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.



Ο κ. Μαγιορκίνης μιλώντας στο Πρακτορείο FM τόνισε οτι «ο κορονοϊός μάς έχει εκπλήξει μέσω της εξέλιξης του και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον τον κύκλο ενός έτους από τον Απρίλιο που μας πέρασε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, ότι αυτές οι αρνητικές εκπλήξεις με τις μεταλλάξεις και τις αλλαγές στο προφίλ του θα έχουν σταματήσει».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «δηλαδή σε ένα χρόνο θα πρέπει να γνωρίζουμε αν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο της στασιμότητας-ενδημικότητας, όπου θα συμβιώνουμε με τον ιό και δεν θα αλλάζει δραματικά τις ιδιότητες του, όσον αφορά την παθογένεια τουλάχιστον».

Όσον αφορά τις μεταλλαγές του ιού που συνεχώς εμφανίζονται, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει ότι «μέχρι στιγμής βλέπαμε να ξεπετιούνται μεταλλαγές από διαφορετικό κλάδο εξέλιξης. Είχαμε την Άλφα, μετά ήρθε η Βήτα, η Γάμμα, η Δέλτα, που ήταν τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Από τότε που εμφανίστηκε ή Όμικρον βλέπουμε μόνο υπο-παραλλαγές της, όπως τώρα με την Ο4 και την Ο5 στην Αφρική. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία εξέλιξη, η οποία είναι κοντά σε αυτό που περιμένουμε. Το λογικό είναι να μη δούμε αύξηση της παθογένειας, χωρίς όμως να μπορούμε να το αποκλείσουμε μελλοντικά. Ωστόσο η κατάσταση τον τελευταίο καιρό είναι πιο συμβατή με την ενδημικότητα, παρά με τα προηγούμενα κύματα, όπου ξεπετιόντουσαν μεταλλάξεις από διαφορετικούς κλάδους».

Για τις δύο τελευταίες παραλλαγές στην Αφρική, ακόμα τα στοιχεία είναι πρώιμα«κάθε φορά που ακούω ένα τέτοιο ποσοστό, εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να το αποδώσεις μόνο στη μεταδοτικότητα, υπάρχει σίγουρα και ανοσολογική διαφυγή, σίγουρα υπάρχει ανοσολογική μνήμη έναντι των προηγούμενων στελεχών».

Σχετικά με την τέταρτη δόση και την επιστημονική συζήτηση που γίνεται από κάποιους ότι ενδεχομένως οι συχνοί εμβολιασμοί να κουράζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει ότι πρόκειται για έναν μύθο, και δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι υπάρχουν εμβολιαστικά σχήματα που είναι και πενταδοσικά και εξαδοσικά.

«Θεωρώ ότι σταδιακά θα χρειαστεί να γίνει η τέταρτη δόση στο γενικό πληθυσμό, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Δηλαδή ίσως πριν ή κατά τη διάρκεια ενός εντατικού επιδημικού κύματος. Εάν δεν δούμε δραματική αύξηση στην επιδημία, η τέταρτη δόση μπορεί να μην μπει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα σαν υποχρεωτική, αλλά σαν σύσταση».

Για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει «η πρόβλεψη είναι ότι η πτώση θα συνεχιστεί και για τους επόμενους έναν με δύο μήνες. Τον Οκτώβριο τις δύο προηγούμενες χρονιές είδαμε αύξηση της μεταδοτικότητας. Θεωρώ δεδομένο ότι θα συμβεί και φέτος, μέσα με τέλη Οκτωβρίου. Τώρα εάν αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Ηπατίτιδα – ΗΠΑ: Έρευνα για θανάτους παιδιών