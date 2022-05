Αθλητικά

Άρης: Κέρδισε τη Λάρισα και πάει play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πέταξε» για τα play off ο Άρης, επικρατώντας της Λάρισας.

Ο Άρης έκανε το... καθήκον του απέναντι στη φιλοξενούμενη Λάρισα, πραγματοποιώντας βήμα εξάδας και εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών / Basket League μετά από μία πενταετία. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 82-70 των Θεσσαλών, για την 25η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 11-12 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τη Λάρισα στη 12η ήττα της σε 22 αναμετρήσεις.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Άντονι Κάουαν και Σακούρ Τζούστον, με 20 και 19 πόντους, αντίστοιχα. Από τη Λάρισα προσπάθησαν ο Στέφαν Μούντι με 14 πόντους και ο Μάριν Μάριτς με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 44-35, 56-48, 82-70

Η δυναμική εκκίνηση του Άρη, που προηγήθηκε γρήγορα με 6-0 και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 (24-14), βοήθησε τους Θεσσαλονικείς με συντήρηση δυνάμεων και... μπροστάρη της επίθεσης τον Κάουαν να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο +9 (44-35). Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι... ενεργοποίησαν την άμυνα τους, περιορίζοντας τη Λάρισα στους 13 πόντους και παραμένοντας σε απόσταση ασφαλείας (+8, 56-48), ενώ στον... επίλογο ανέλαβε δράση ο επιθετικός πλουραλισμός της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη, φτάνοντας άνετα στο τελικό 82-70.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ, Τσαρούχα, Σταματόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κάουαν 20 (3), Λόκετ 11, Νετζήπογλου 2, Γουίλιαμς 3 (1), Κέλι 14, Τζούστον 19 (1), Καμάρας, Σχίζας 7 (1), Πουλιανίτης 6 (2).

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 6, Κρουμπάλι 5, Καράμπελας 7 (2), Μάριτς 13, Μούντι 14 (2), Τσαϊρέλης 6, Ζάρας 7 (1), Παπαντωνίου 3 (1), Μπέρζινς 9 (3).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η 4η δόση του εμβολίου μπορεί να μην γίνει υποχρεωτική

Συνέδριο ΝΔ – Πλεύρης: Δώσαμε τον αγώνα μαζί με όλους όσοι είναι στο ΕΣΥ

Σε Χάλκη – Τήλο η Σακελλαροπούλου: παράδειγμα πατριωτισμού και μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας