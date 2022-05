Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: Ψευδείς οι αναφορές για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ στο θέμα του εναέριου χώρου

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσε ανυπόγραφο δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας στο οποίο γινόταν αναφορά ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι «η αξίωση της Ελλάδας για εκτεταμένο εναέριο χώρο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο».



To Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσε ανυπόγραφο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah στο οποίο γινόταν αναφορά ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι «η αξίωση της Ελλάδας για εκτεταμένο εναεριο χώρο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αλλάξει πολιτiκή και κάλεσε τις δύο πλευρές όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του εδαφικού εναέριου χώρου μιας χώρας, να υπάρξει "συντονισμός και συζήτηση" και όχι προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα.



Το σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας (https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/greeces-extended-airspace-claim-not-in-line-with-international-law-us-state-dept-says) αναφερόταν σε έκθεση του Κογκρέσου στην οποία, κατά το δημοσίευμα, «οι ΗΠΑ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της Ελλάδας ότι ο εναέριος χώρος της εκτείνεται έως και 10 ναυτικά μίλια, σημειώνοντας ότι δεν συμπίπτει με το διεθνές δίκαιο».

Όπως γράφει, η έκθεση του Κογκρέσου ήταν μέρος του Νόμου Ασφάλειας και Ενεργειακής Συνεργασίας της Ανατολικής Μεσογείου μετά από αίτημα της Ελλάδας για κατάλογο εικαζόμενων παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχει τον πλήρη κατάλογο λόγω της διαφωνίας σχετικά με την έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου.



Η έκθεση ανέφερε,κατά την τουρκική εφημερίδα, ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ο εναέριος χώρος μιας χώρας συμπίπτει με τη χωρική της θάλασσα. Έτσι, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν έναν εναέριο χώρο έως και 6 ναυτικά μίλια συμβατό με τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ δεν έχουν κοινή άποψη για την έκταση του εναέριου χώρου της Ελλάδας.Η Ελλάδα και οι γείτονές της δεν έχουν συμφωνήσει για την οριοθέτηση των συνόρων σε εκείνες τις περιοχές όπου τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους αλληλεπικαλύπτονται», αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι αυτό θολώνει την έκταση των χωρικών υδάτων και του αντίστοιχου εναέριου χώρου της Ελλάδας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση συνολικών παραβιάσεων. στις περιοχές.



Η έκθεση, συνεχίζει, ότι οι ΗΠΑ είναι υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον ΑΝΤ1 αν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Ελλάδα «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» όσον αφορά τον εναέριο χώρο απάντησε:



“Αυτός ο ισχυρισμός προέρχεται από μια έκθεση του Κογκρέσου που φέρεται να διέρρευσε από τον Νοέμβριο του 2020. Όπως είπαμε τότε, δεν σχολιάζουμε την ακρίβεια των εγγράφων που διέρρευσαν.



Η θέση μας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει και οι αναφορές για οποιαδήποτε νέα πολιτική είναι ψευδείς. Η πολιτική των ΗΠΑ για τα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών -- συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και των αντίστοιχων ορίων εδαφικού εναέριου χώρου -- δεν είναι συγκεκριμένη για την Ελλάδα και αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας παγκόσμιας πολιτικής των ΗΠΑ.



Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κρατικά αεροσκάφη λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πολιτικών αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του εδαφικού εναέριου χώρου μιας χώρας, ζητούμε συντονισμό και συζήτηση και όχι προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα".