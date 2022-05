Κοινωνία

“Πρωινοί Τύποι” - Δικηγόρος Έλενας Αθανασοπούλου: υπάρχουν στοιχεία και μάρτυρες (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο δικηγόρος της ηθοποιού που καταγγέλει βιασμό, στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο δικηγόρος της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου Πέτρος Καϊμακάμης μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" το πρωί της Κυριακής για την καταγγελία βιασμού της από γνωστό σκηνοθέτη.

Αρχικά ανέφερε ο κ. Καϊμακάμης: “Την τελευταία εβδομάδα, έχουν καταγγελθεί 6-7 υποθέσεις βιασμού, ένας εκ των οποίων, δεν διαχειρίστηκε κατάλληλα από τις αρχές στην Κάλυμνο. Άρα βλέπουμε πως η δημοσιοποίηση από πρόσωπα δεν έχει αποδώσει όσο θα έπρεπε.”

Στην ερώτηση εάν υπάρχουν στοιχεία, μάρτυρες που να αποδεικνύουν τον βιασμό, ο δικηγόρος απαντά: “Μάρτυρας, μάρτυρες, έγγραφο, έγγραφα… Δεν μπορώ να σας τα πω αυτά. Παρακολούθησα με προσοχή την ανακοίνωση του σκηνοθέτη. Διαπιστώνω ότι υπήρχε γνωριμία, μίας κοπέλας 21 ετών και ενός άνδρα 45.”

Η ηθοποιός όπως είπε ο δικηγόρος της ασχολείται με το παιδικό θέατρο και δεν ενδιαφέρεται για τη δημοσιότητα και δεν τη χρειάζεται.

Να είστε σίγουροι, ότι υπάρχουν στοιχεία που θα εξεταστούν από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Τέλος ανέφερε πως το περιστατικό με ηθοποιό, τον οποίο είχε προειδοποιήσει με καταγγελία η Έλενα Αθανασοπούλου στον ΣΕΗ, δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό που ερευνάται και έγινε όταν ο άνδρας την πίεζε να κάνει κάποια ερωτική σκηνή και εκείνη αρνήθηκε.