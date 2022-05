Life

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: o “βιασμός”, οι αναρτήσεις, o “Σασμός” και η ρήτρα (βίντεο)

Η εκπομπή “Το Πρωινό” παρουσιάζει τα μηνύματα της ηθοποιού, την απάντηση του σκηνοθέτη και αποκαλύπτει την ρήτρα απομάκρυνσης που προβλέφθηκε μετά το #MeToo.

Συνεχίζονται οι αναφορές και οι αντιδράσεις για τον καταγγελλόμενο βιασμό της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου από τον σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγέλλουσα έγινε προ ετών.

Η ηθοποιός αναφέρει πως έχει υποβληθεί μήνυση από τις 15 Απριλίου, η πλευρά του σκηνοθέτη όμως απαντά πως δεν έχει λάβει κάποιο σχετικό έγγραφο.

Ακόμη, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο σκηνοθέτης υποστηρίζει πως είχε με την ηθοποιό περιστασιακές σχέσεις και αρκετές συναντήσεις την περίοδο 2010 - 2014, μετά δηλαδή από την ημερομηνία που φέρεται, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα να έγινε ο βιασμός. Έτσι, ο Κώστας Κωστόπουλος αναρωτιέται πως δεχόταν την συνύπαρξη και την συνεργασία με τον «βιαστή» της η ηθοποιός, για τόσες φορές εκείνα τα χρόνια, δίχως να αναφέρει την παραμικρή όχληση της;

Ακόμη, στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από αναρτήσεις της Έλενας Αθανασοπούλου, αλλά και δήλωση της στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων, είπε πως δεν θέλει να λέει ούτε το όνομα του.

Ο Κώστας Κωστόπουλος, σκηνοθέτης της σειράς "Σασμός", αφού δήλωσε ότι παραιτείται για να μην υπάρξει οποιοδήποτε αντίκτυπος στην δουλειά αυτή, απάντησε επωνύμως στις καταγγελίες της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, που τον “φωτογραφίζει” ως βιαστή της.

Ο όρος απομάκρνυσης μετά το #MeToo

Όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Περρής, η απομάκρυνση του Κώστα Κωστόπουλου από την σειρά που σκηνοθετεί ήταν υποχρεωτική, λόγω όρου που υπάρχει στο συμβόλαιο του. Όπως επεσήμανε, «τα συμβόλαια που υπογράφουν οι παράγοντες των μεγάλων παραγωγών που επενδύουν τα κανάλια, πλέον, δεν είναι όπως τα γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι. Έχει μεσολαβήσει το κίνημα #metoo και μπαίνει ο όρος ότι σε περίπτωση που εμπλακεί το όνομα, μέχρι η υπόθεση να διαλευκανθεί, όποιος είναι σχετικός με την καταγγελία δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με κανάλι ή εταιρεία παραγωγής. Ένα τέτοιο συμβόλαιο έχει υπογραφεί. Ήταν παραίτηση πριν μπει σε εφαρμογή ο όρος που έχει υπογράψει».

Ο γνωστός σκηνοθέτης της σειράς «Σασμός», που είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, διέψευσε τα όσα του προσάπτει η ηθοποιός γράφοντας, μεταξύ άλλων, «δεν πρόκειται να αφήσω την συκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει άλλωστε να ζώ ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την προστασία της Δικαιοσύνης στην οποία άμεσα προσφεύγω».

Η ίδια του απαντά μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό», λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ο καθενας προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δικαίωμα του να λέει και να κάνει ότι θέλει», συμπληρώνοντας πως «δεν είναι δυνατόν να έβγαινα μπροστά μετά από τόσα χρόνια και να έκαναν μια τέτοια καταγγελία», εάν δεν ευσταθούσε.

Τόνισε δε η κ. Αθανασοπούλου πως «βρέθηκαν άνθρωποι που έχουν βιώματα ανάλογα και από τον ίδιο άνθρωπο και αυτό είναι σημαντικό», σχετικά με την επιβεβαίωση των λεγομένων της, όπως ανέφερε.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα:

