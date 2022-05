Κοινωνία

Διαβατά: βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στα Διαβατά.

Ένας άνδρας 46 ετών, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι του στ Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, το κέντρο της Άμεσης δράσης δέχθηκε κλήση από συγγενικό πρόσωπο του άτυχου άνδρα που εντοπίστηκε με τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Άμεσα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, έσπευσε στο σπίτι το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Σοφίας στα Διαβατα και έψαξε καρέ καρέ το χώρο για στοιχεία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (08-05-2022), σε οικία στην περιοχή των Διαβατών, στον οικισμό Αγία Σοφία εντοπίστηκε νεκρός 46χρονος Ρομά, φέροντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο πίσω μέρος της κεφαλής.

Τα κίνητρα της δολοφονιας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

