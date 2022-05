Κοινωνία

Τροχαίο στη Μονεμβασιά: "δεν τους είδα" τα πρώτα λόγια του δράστη (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την αντίδραση του δράστη του φρικτού τροχαίου στη Μονεμβασιά.

«Δεν έγινε και τίποτα», «δεν τους είδα» και «δεν κατάλαβα τι έγινε» ήταν τα πρώτα λόγια του 52χρονου οδηγού που σκόρπισε τον θάνατο το Σάββατο το βράδυ στη Μονεμβασιά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου σε κατάσταση αμόκ παρέσυρε αρχικά τον ένα από τους δυο αναβάτες της μηχανής για σχεδόν 200 μέτρα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο της σύγκρουσης και παρέσυρε και τον δεύτερο άντρα για περίπου 150 μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr ο 52χρονος δράστης είναι αγρότης και γνωστός επιχειρηματίας στη Μονεμβασιά καθώς διατηρεί μικρή μονάδα τουριστικών καταλυμάτων ενώ δεν έχει οικογένεια. Τα θύματα του είναι δύο 77χρονοι άνδρες, ο Τάσος Σαρμπάνης και ο Νικήτας Δεμμελος.

O οδηγός του αυτοκινήτου, μπροστά σε έντρομος πολίτες, παρέσυρε μια μηχανή και την έσυρε για τουλάχιστον 200 μέτρα. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θάνατος του ενός εκ των δύο επιβατών της μηχανής, ενώ στην συνέχεια επέστρεψε στο σημείο της σύγκρουσης για να παρασύρει και τον δεύτερο για περίπου 150 μέτρα επίσης αφαιρώντας του την ζωή. Ο 50χρονος οδηγός, φέρεται να κατέφυγε στο παρκινγκ εστιατορίου από όπου και τον έδιωξαν όταν είδαν το όχημά του γεμάτο με αίματα.

Η σύγκρουση έγινε αντιληπτή από πολίτες που ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έφτασε η αστυνομία προκειμένου να εμποδίσουν τον αφιονισμένο οδηγό ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε με ταχύτητα το περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό. Μάλιστα και ένας πολίτης χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του για να ανακόψει την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που σκορπούσε θάνατο και τρόμο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άνθρωποι έντρομοι έτρεχαν να κρυφτούν διότι φοβόντουσαν για την ίδια τους την ζωή.

