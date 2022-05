Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Θήβα έγινε αισθητός στην Αττική

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε στη Θήβα, το απόγευμα της Κυριακής.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής στη Θήβα.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5χλμ.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 7χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Ασωπίας.

