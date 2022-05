Κόσμος

Ουκρανία- Τζιλ Μπάιντεν: Επίσκεψη - έκπληξη της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ (εικόνες)

Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν μετέβη σήμερα στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη- έκπληξη, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της και συναντήθηκε με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Ολένα Ζελένσκα σε ένα σχολείο κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν μετέβη σήμερα στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη- έκπληξη, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της και συναντήθηκε με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Ολένα Ζελένσκα σε ένα σχολείο κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας. Σκέφτηκα πως ήταν σημαντικό να δείξω στον ουκρανικό λαό ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας πως «ο αμερικανικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού».

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Σλοβακία αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων για να συναντήσει οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Η επίσκεψή της στην Ουκρανία είχε κρατηθεί μυστική έως την τελευταία στιγμή.

Η Τζιλ Μπάιντεν και Ολένα Ζελένσκα αγκαλιάστηκαν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προσέφερε ένα μπουκέτο λουλούδια στη σύζυγο του Ουκρανού προέδρου.

Είναι η πρώτη φορά που η Ζελένσκα εμφανίζεται δημοσίως από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο γυναίκες είχαν ανταλλάξει μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας» είπε η Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, που ήταν παρόντες μόλις ξεκίνησε η συνάντηση, σε μια μικρή τάξη ενός σχολείου που έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής προσφύγων.

Η Ζελένσκα της απάντησε στα ουκρανικά, με τις δηλώσεις της να μεταφράζονται από έναν διερμηνέα.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πολύ θαρραλέα πράξη σας», είπε.

«Διότι κατανοούμε τι χρειάζεται προκειμένου η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έρθει εδώ, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου όπου στρατιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν χώρα καθημερινά, όπου οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούν καθημερινά, ακόμα και σήμερα», συμπλήρωσε η Ζελένσκα.

Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των δύο γυναικών διήρκησε περίπου μία ώρα, προτού συναντηθούν με παιδιά πρόσφυγες.

Στη συνέχεια, η Τζιλ Μπάιντεν αποχώρησε προς τα σύνορα με τη Σλοβακία.

