Κοινωνία

Μονεμβασιά – Αδελφός θύματος στον ΑΝΤ1: Δεν με άφησαν να τον μαζέψω από το δρόμο

Ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν του επέτρεψαν να πάρει τον αδελφό του από την άσφαλτο, καταγγέλλει ο Παναγιώτης Σαρμπάνης.

«Πήγε σαν σκυλί στο αμπέλι», είπε για τον αδελφό του, ο οποίος παρασύρθηκε για δεκάδες μέτρα από οδηγό στη Μονεμβασιά, ο Παναγιώτης Σαρμπάνης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, ο αδελφός του θύματος είπε πως, ο οδηγός χτύπησε το ένα άτομο που επέβαινε στη μηχανή και τον έσυρε επί 300 μέτρα, «αλλά επέστρεψε να αποτελειώσει τον αδελφό μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως καταγγέλλει ο Π.Σαρμπάνης, προτού επιστρέψει ο οδηγός για να ξαναχτυπήσει τον αδελφό του, ο ίδιος ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον μεταφέρει, καθώς βρισκόταν στο οδόστρωμα, αλλά είχε τις αισθήσεις του.

«Είπα στους αστυνομικούς να τον πάρω και δε με άφησαν οι αστυνομικοί. Είχε σπάσει το πόδι του και μίλαγε», είπε σχετικά και εκτίμησε πως, «αν έβαζαν ένα αυτοκίνητο», ο αδελφός του θα ζούσε.

Όπως είπε, ο ίδιος πρότεινε να βάλει το δικό του όχημα για να κλείσει το δρόμο, αλλά δεν εισακούστηκε.

«Ήρθε σε 3 λεπτά ο παρανοϊκός, τον έσυρε άλλα 300 μέτρα και τον έκανε κομμάτια», είπε.

«Με μια καρέκλα και μια κορδέλα δεν κλείνει ο δρόμος, αν έβαζα το αμάξι μου μπροστά, θα έτρωγε τα μούτρα του», συμπλήρωσε ο κ.Σαρμπάνης.

Εξήγησε, τέλος ότι, ο αδελφός του δεν γνώριζε τον δράστη. Ο οδηγός, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, είπε στους αστυνομικούς την ώρα που τον συνέλαβαν πως "βλέπει όνειρο"

