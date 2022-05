Κοινωνία

Κόκκινος Μύλος: Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία για την επίθεση μέρα μεσημέρι και οι φωτογραφίες του θύματος.

Ρατσιστική επίθεση κατά μετανάστη καταγγέλλει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), ότι έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στον Κόκκινο Μύλο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τάγμα εφόδου επιτέθηκε σε 25χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος είχε βγει από το σπίτι του, για να πάρει καφέ.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, τον περικύκλωσαν, του φώναξαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, έφυγαν ωστόσο, όταν το θύμα έβαλε τις φωνές, ζητώντας βοήθεια.

Την περασμένη Δευτέρα, οδηγός ταξί επιτέθηκε σε Πακιστανούς στα Πατήσια, σε ένα περιστατικό που επίσης ερευνά το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας.

Η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ

"Οι φασίστες κλιμακώνουν με τον πιο ανοικτό τρόπο τις δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις κατά των Πακιστανών μεταναστών.

Τάγμα εφόδου που περιπολούσε την Κυριακή 8/5, γύρω στις 13:00, στο Κόκκινο Μύλο, από την πλευρά του Μενιδίου, επιτέθηκε κατά του 25χρονου Ζ.Σ., ο οποίος είχε φύγει από το σπίτι του για να πάει να πάρει ένα καφέ.

Τον πλησίασαν με το αυτοκίνητο και του φώναζαν: «Κωλοπακιστανοί, μουσουλμάνοι να φύγετε, θα σας γαμήσουμε».

Όταν απάντησε «γιατί μου μιλάτε έτσι;» κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπάνε ενώ ένας τον μαχαίρωσε στο πίσω μέρος του θώρακα, ανοίγοντας του το δέρμα.

Φώναζε δυνατά «Βοήθεια» και οι φασίστες έφυγαν.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά οργανωμένο σχέδιο δράσης των ορφανών της Χρυσής Αυγής, των πυρήνων που απέφυγαν τη σύλληψη και άρχισαν να δραστηριοποιούνται με επιθέσεις εναντίον των μουσουλμάνων.

Πρόκειται για την τρίτη στη σειρά επίθεση με κοινό χαρακτηριστικό την ισλαμοφοβία, το ρατσιστικό μίσος κατά των μουσουλμάνων και ιδιαίτερα των Πακιστανών. Οι δύο προηγούμενες ήταν η μία τη Δευτέρα 2 Μάη με οδηγό ταξί να πυροβολεί μετανάστη στα Πατήσια και η άλλη με τάγμα εφόδου να επιτίθεται στα Πετράλωνα την Παρασκευή 5 Μάη».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3195 νέα κρούσματα την Κυριακή

Ουκρανία: Bono και The Edge έκαναν συναυλία στο μετρό του Κιέβου (βίντεο)

Αξιός: Βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος αγνοούμενος