Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Πουλήθηκε το σπίτι της στην Πάτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας. Πόσο πουλήθηκε το σπίτι στν Πάτρα

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Γειτόνισσα της μητέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου αποκαλύπτει στην εκπομπή ¨Το Πρωινό" πως το σπίτι στο οποίο η γιαγιά των 3 παιδιών έμενε στην Πάτρα έχει πουληθεί "έχει πουληθεί καιρό τώρα σε έναν Πατρινό, ο οποίος πιστέυει στην αθωότητα της Ρούλας και έτσι δεν θεωρεί ότι το σπίτι έχει κακή ενέργεια"

Και συμπληρώνει " η μητέρα της Ρούλας το πούλησε για 32 χιλιάδες ευρώ και έλεγε ότι θέλει τα χρήματα για να στείλει τις εξετάσεις των παιδιών στο εξωτερικό και να αποδειχθεί η αθωότητα της Ρούλας"

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)

Σούρας για γυναικοκτονία στην Καβάλα: Μπάμπης νούμερο 2 το περιστατικό (βίντεο)

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...