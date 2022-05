Life

“The 2Night Show” την Δευτέρα με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Sow".

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Γεωργιάδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός και σεναριογράφος θυμάται τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, μιλάει για τις σπουδές στη Φαρμακευτική, για την απώλεια της μητέρας της σε μια τρυφερή ηλικία και την αντίδραση του πατέρα της στο άκουσμα ότι θα γίνει ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση όταν ξεκίνησε; Για ποιο λόγο κατέθεσε με ανδρικό ψευδώνυμο, το σενάριο που έγραψε για τον «Έκπτωτο Άγγελο»; Επίσης, δηλώνει λάτρης της κωμωδίας και εξηγεί γιατί πίστευε, από την πρώτη στιγμή, στην επιτυχία της σειράς «Συμπέθεροι από τα Τίρανα». Τέλος, δίνει λεπτομέρειες για τη νέα αστυνομική σειρά που υπογράφει ως σεναριογράφος.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο σημαντικός πολιτικός, με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας, μιλάει για τη ζωή του και για τους «σταθμούς» της καριέρας του και τα μελλοντικά του σχέδια. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια ως παππαδάκι, την πρώτη του δουλειά στην εφηβεία, τους στόχους που έθεσε από μικρός και τις «επικίνδυνες» επιλογές που ακολούθησε. Πώς κατάφερε από το Πανεπιστήμιο να βρεθεί στο διπλωματικό σώμα και στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη; Τι του είπε ο Γιώργος Λιάνης όταν υπέγραφε ως Δήμαρχος Αθηναίων την αίτηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάνει τη δική του πρόβλεψη για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και εξηγεί γιατί δεν πρέπει να μας ανησυχούν οι Τουρκικές προκλήσεις. Τέλος, μιλώντας για την οικογένειά του, δηλώνει υπερήφανος για τα παιδιά του, ενώ αναφέρεται και στην αδυναμία που έχει στην «εστεμμένη» πεθερά του.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow