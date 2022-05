Υγεία - Περιβάλλον

Χερσόνησος: Δεκάδες νεκρά ψάρια στον Αποσελέμη (εικόνες)

Προβληματισμός στη θέα δεκάδων νεκρών ψαριών στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει, η θέα από νωρίς το πρωί δεκάδων νεκρών ψαριών στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη, στην περιοχή της Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου.

Κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές που ερευνούν το θέμα, διαπιστώνοντας ότι και τα νερά της επιφάνειας όσο και του βυθού στις εκβολές του ποταμού, εμφανίζουν σκούρο χρώμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος Χεροσνήσου, αλλά και στελέχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ενώ δείγματα από τα νεκρά ψάρια και το νερό έλαβαν ερευνητές εργαστηρίου του ΕΛΚΕΘΕ.

«Στόχος είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αντίστοιχα να κινηθούμε» είπε ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, που προσέθεσε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το τουριστικό προϊόν το οποίο είναι ο πυλώνας για την οικονομία του τόπου «είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, που οφείλουμε να το διαφυλάττουμε σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας».

