Ταμείο Ανάκαμψης: ακόμη 57 έργα εντάχθηκαν για χρηματοδότηση

Ποιοι είναι οι τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακόμη 57 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δισ. ευρώ, εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αποφάσεις που υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Τα έργα «μοιράζονται» στους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα, 4 έργα, ύψους 50,75 εκατ. ευρώ, αφορούν στην «Πράσινη Μετάβαση», 6 έργα, προϋπολογισμού 227,35 εκατ. ευρώ, στην «Ψηφιακή μετάβαση», 15 έργα, ύψους 490,18 εκατ. ευρώ, σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και 32 έργα, προϋπολογισμού 927,68 εκατ. ευρώ, σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Αυτές οι πρόσφατες εντάξεις – θα ακολουθήσουν κι άλλες – ανεβάζουν τον αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» στα 230, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να διαμορφώνεται, αντίστοιχα, στα 10,2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκε το πρώτο «πακέτο» εντάξεων στο Ταμείο, συγκεκριμένα αφορούσε 12 έργα, συνολικού ύψους 1,42 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστέθηκαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021, ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2022 και 70 (2,4 δισ. ευρώ) τον Μάρτιο του 2022.



Τα 57 νέα έργα που εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0» ανά πυλώνα:

1. Πράσινη Μετάβαση

Χρηματοδότηση αυτοτελών μελετών για χαρακτηρισμό δημοτικών οδών σε τουλάχιστον 120 Δημοτικές Ενότητες (36.854.598,25 ευρώ)

Αυτοτελείς μελέτες για οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε τουλάχιστον 50 Δημοτικές Ενότητες (8.095.464 ευρώ)

Στερέωση και αποκατάσταση του κτιρίου του Νέου Βουστασίου στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοΐου & Επανάχρησή του ως Μουσείου (4.300.000 ευρώ)

(4.300.000 ευρώ) Επανάχρηση Ανακτόρου ως Μουσείου: Αφορά στην υλοποίηση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης, με σκοπό την οργάνωση της μόνιμης έκθεσης που θα δημιουργηθεί στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου (1.500.000 ευρώ)

2. Ψηφιακή Μετάβαση

Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών (162.440.000 ευρώ)

Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών (24.600.000 ευρώ)

Ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μετανάστευσης και Ασύλου (20.057.000 ευρώ)

Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης: Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες και Προξενικές Αρχές) του Υπουργείου Εξωτερικών (14.999.040 ευρώ)

Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες και Προξενικές Αρχές) του Υπουργείου Εξωτερικών (14.999.040 ευρώ) Σύστημα υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών (5.000.000 ευρώ)

Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη διαδικτυακής Πλατφόρμας Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (255.000 ευρώ).

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων : Στο πλαίσιο του έργου, θα ενισχυθεί η λειτουργία της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, μέσω της αυτοματοποίησης πολλών διαδικασιών, π.χ. αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών νοσοκομείων, ενιαίο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης φαρμάκου κ.ά. (173.083.021,68 ευρώ)

: Στο πλαίσιο του έργου, θα ενισχυθεί η λειτουργία της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, μέσω της αυτοματοποίησης πολλών διαδικασιών, π.χ. αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών νοσοκομείων, ενιαίο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης φαρμάκου κ.ά. (173.083.021,68 ευρώ) Σχεδιασμός και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (EHR): Μέσα από αυτή την εφαρμογή θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και στους θεράποντες ιατρούς τους, να έχουν, με τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων των ασθενών (55.884.220,80 ευρώ)

Δευτερογενής πρόληψη - Προληπτικά διαγνωστικά τεστ μαστογραφίας κατά του καρκίνου (50.476.400 ευρώ)

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που αφορά στη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας και στην ισότητα των φύλων (47.082.866 ευρώ)

Πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Αφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της πρώιμης παιδικής παρέμβασης για άτομα και παιδιά με αναπηρίες (39.483.000 ευρώ)

για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Αφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της πρώιμης παιδικής παρέμβασης για άτομα και παιδιά με αναπηρίες (39.483.000 ευρώ) Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας (29.932.311,64 ευρώ)

Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγεία ς για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: κέντρα ημέρας, ιατρεία μνήμης, κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης κ.ά. (26.409.520 ευρώ)

ς για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: κέντρα ημέρας, ιατρεία μνήμης, κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης κ.ά. (26.409.520 ευρώ) Πλατφόρμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), με στόχο να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος παροχής της ΕΕΚ, να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας κ.ά. (19.967.599,72 ευρώ)

Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: οικοτροφεία για ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο άνοιας, για εφήβους με αυτισμό, για ενήλικες με αυτισμό κ.ά. (19.833.800 ευρώ)

ESchools: Ψηφιακές Υπηρεσίες για σχολεία. Έχει ως σκοπό τον επανασχεδιασμό, την αναβάθμιση, την επέκταση, και την πλήρη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή/και την αντικατάσταση αυτών από νέα, όπου κριθεί απαραίτητο (14.025.843,36 ευρώ)

Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία ΥΜΑ & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (7.719.000 ευρώ)

στην Κεντρική Υπηρεσία ΥΜΑ & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (7.719.000 ευρώ) Δράσεις αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 (long COVID-effect) στην Ψυχική Υγεία (3.100.000 ευρώ)

Ψηφιοποίηση και αποθήκευση αρχείων ΟΑΕΔ: Αφορά στη στοχευμένη αρχειοθέτηση του έγχαρτου αρχείου του ΟΑΕΔ, με την τοποθέτησή του σε ένα κοινό σημείο και την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών αποθήκευσης - logistics (2.064.600 ευρώ)

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικές/Ψηφιακές/Τεχνικές Δεξιότητες), στο πλαίσιο της δράσης: Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και της ευαισθητοποίησής τους, μέσω της κατάρτισής τους, προκειμένου να ενταχθούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (835.660,08 ευρώ)

Ψηφιοποίηση και αποθήκευση αρχείων ΟΑΕΔ: Ψηφιοποίηση αρχείου του κτιριακού αποθέματος του ΟΑΕΔ (ιδιόκτητα κτίρια, οικισμοί εργατικών κατοικιών κ.ο.κ.), το οποίο αφορά οικοδομικά αρχεία, σχέδια κ.ά. (279.000 ευρώ)

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Πρόγραμμα κινητοποίησης νέων επενδύσεων μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών. Αφορά στη χρήση δανείων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών (500.000.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις σε 13 περιφερειακά αεροδρόμια (Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Άκτιου, Χανίων, Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Κω, Σκιάθου, Μυτιλήνης και Σάμου), με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας - EASA (133.998.290 ευρώ)

(Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Άκτιου, Χανίων, Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Κω, Σκιάθου, Μυτιλήνης και Σάμου), με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας - EASA (133.998.290 ευρώ) Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά (77.563.212,46 ευρώ)

στον Πειραιά (77.563.212,46 ευρώ) Έξυπνη Μεταποίηση: Αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας (75.181.171,20 ευρώ)

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, π.χ. μέσω της θεσμοθέτησης της τηλεργασίας (24.536.256,96 ευρώ)

Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών (20.795.031,36 ευρώ)

Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου (18.151.449,86 ευρώ)

Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (16.800.000 ευρώ)

(16.800.000 ευρώ) Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης του Δημόσιου Τομέα, βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (11.708.543,76 ευρώ)

Aνάπλαση, αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία λιμένα έναντι προσάμμωσης (8.000.000 ευρώ)

Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς, με σκοπό την προστασία των μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο και την ασφαλή πρόσβαση του κοινού (7.715.000 ευρώ)

Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας (4.070.000 ευρώ)

Αποκατάσταση του νεοκλασικού σχολείου της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου – β΄ φάση (3.500.000 ευρώ)

Αντιπλημμυρικά έργα στο Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων της Κρήτης (3.360.000 ευρώ)

Αντιπλημμυρικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας (2.250.000 ευρώ).

Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων στη Λήμνο (2.200.000 ευρώ)

Αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου «Ξενοδοχείο Λέρος» στο Λακκί της Λέρου – β΄ φάση (2.197.323,43 ευρώ)

στο Λακκί της Λέρου – β΄ φάση (2.197.323,43 ευρώ) Στερέωση και αποκατάσταση κεντρικού τμήματος του Ενετικού Λιμένα της Ναυπάκτου (1.775.000 ευρώ)

Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων (1.733.520 ευρώ)

Διαμόρφωση - Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση «Γλυφάδα» Πυθαγορείου Σάμου (1.600.000 ευρώ)

Αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου (1.500.000 ευρώ)

Αποκατάσταση Σεισμόπληκτων Μεσαιωνικών Οχυρώσεων Κω: NΑ Προμαχώνας και Τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους (1.335.600 ευρώ)

Διεθνείς εκθέσεις βιβλίου - Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας (1.279.200,01 ευρώ)

- Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας (1.279.200,01 ευρώ) Αναβάθμιση - επέκταση κρηπιδώματος λιμανιού Πάργας (1.200.000 ευρώ)

Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου (1.000.000 ευρώ)

Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ (994.132 ευρώ)

Αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγιάς Χωριανής στο Κάστρο Χάλκης (660.000 ευρώ)

στο Κάστρο Χάλκης (660.000 ευρώ) Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β΄ Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (606.000 ευρώ)

Λυόμενες κατασκευές πολιτιστικών εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού (540.640 ευρώ)

Ανακατασκευή Ιταλικής Στοάς - Υπαίθρια Γλυπτοθήκη στο Κάστρο Νεραντζιάς Κω (534.000 ευρώ)

Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου (500.000 ευρώ)

Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Ιστορικού Νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου (400.000 ευρώ).

