Αθλητικά

Άντριαν Πέιν: Δολοφονήθηκε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η οικογένεια της καλαθοσφαίρισης και του Παναθηναϊκού από την εν ψυχρώ δολοφονία του 31χρονου φόργουορντ.

Τον θάνατο του Έιντριαν Πέιν σε ηλικία 31 ετών μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ. Ο Έιντριαν Πέιν μέτρησε δύο θητείες στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το 2018 και το 2019 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και ένα Κύπελλο Ελλάδας με την πράσινη φανέλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έιντριαν Πέιν πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/5) με τις τοπικές Αρχές να ανακοινώνουν πως ένας άνδρας δολοφονήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα, χωρίς όμως να δίνουν στη δημοσιότητα το όνομά του. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να έχουν ήδη στα χέρια τους τον ύποπτο για τη δολοφονία.

Η είδηση του θανάτου του Έιντριαν Πέιν αρχικά έγινε γνωστή μέσα από "tweet" του πρώην NBAer Τζάρεντ Σάλιντζερ, ενώ λίγο αργότερα ο δημοσιογράφος Κρις Σολάρι με έδρα το Ντιτρόιτ με δικό του "tweet" ανέφερε μετέδωσε επίσης τη θλιβερή είδηση. Η ιστοσελίδα "Detroit Free Press" ανέφερε εν συνεχεία πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 1991.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, αγωνίσθηκε φέτος στο Κατάρ με την Αλ Σαντ, είχε προπονητή τον Βασίλη Μπρατσιάκο και συμπαίκτη τον Ζήση Σαρικόπουλο, κατακτώντας το ντάμπλ στην χώρας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πέιν γεννήθηκε στο Ντέιτον του Οχάιο, το ’91, φοίτησε στο πανεπιστήμιο Μίσιγκαν Στέιτ από το 2010 έως το 2014, επιλέχθηκε στο νούμερο 15 του draft του 2014 από τους Ατλάντα Χοκς.

Έπαιξε ακόμη στις ομάδες: Φορτ Γουέιν Μαντ Άντς, Όστιν Σπερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ίρι ΜπέιΧοκς, Ορλάντο Μάτζικ, Λέικλαντ Μάτζικ, Παναθηναϊκό (2018, 2019), Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς, Βιλερμπάν, Όρμανσπορ, Γιουβέντους και Αλ Σαντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του

Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του