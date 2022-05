Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αποκλειστική δήλωση μέσα από τις φυλακές (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή ο καθ ομολογίαν δολοφόνος της Κάρολαιν Κράουτς

Αποκλειστική δήλωση μέσα από τις φυλακές, όπου και κρατείται, έδωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στο ¨Πρωινό¨"

Ο καθ ομολογίαν δολοφόνος της Κάρολαιν Κράουτς ανέφερε τα εξής "είμαι συντετριμμένος, περιμένω αύριο την απολογία μου για να διαφωτίσω το δικαστήριο για την υπόθεση"

Στην εκπομπή μίλησε και ο κ. Παπαιωαννίδης, συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, και μεταξύ άλλων είπε "είναι πολύ στεναχωρημένος με αυτό που έγινε, καταστράφηκαν όλα όπως λέει".

Υπενθυμίζεται πως δίκη του 34χρονου πιλότου, ο οποίος για περισσότερο από έναν μήνα ισχυριζόταν στις αρχές πως ο αποτρόπαιος ασφυκτικός θάνατος της Καρολάιν, στις 11 Μαΐου 2021, ήταν αποτέλεσμα στυγνών εγκληματιών που μπήκαν στο σπίτι στα Γλυκά Νερά για να τους ληστέψουν, φθάνει στις αμέσως επόμενες δικασίμους, στην στιγμή που ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί δημόσια για όσα του καταλογίζονται .

