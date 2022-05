Αθλητικά

Τρία ντέρμπι σε Super League, Premier League και τελικός Κυπέλλου στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα οι αγώνες Ίντερ-Γιουβέντους και Τότεναμ-Άρσεναλ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:

«Τρεις αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθούν τα play off της Super League και η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κορυφώνεται.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 3η θέση με 55 βαθμούς και τον ακολουθούν ο Άρης και η ΑΕΚ με 53. Οι 3 αυτές ομάδες παλεύουν για να βγουν στην Ευρώπη.

Αύριο διεξάγεται η 8η αγωνιστική, με τα βλέμματα στραμμένα στα 2 ντέρμπι, ΠΑΟΚ-Άρης (18:30) και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00).

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρουν στα 2 μεγάλα παιχνίδια της Super League, μεταξύ άλλων, για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τα πολλαπλά σκορ.

Η μέθοδος κατάκτησης του Κυπέλλου Ιταλίας

Μεγάλο παιχνίδι γίνεται το βράδυ (22:00) της Τετάρτης και στη Ρώμη. Η Γιουβέντους και η Ίντερ διεκδικούν το Κύπελλο Ιταλίας. Θέλουν να κατακτήσουν ένα τρόπαιο σε μία σεζόν που ξεκίνησαν με στόχο να πάρουν το Πρωτάθλημα. Η Γιουβέντους όμως έχασε έδαφος από το ξεκίνημα, ενώ η Ίντερ εξακολουθεί να κυνηγάει τη Μίλαν η οποία έχει 2 βαθμούς περισσότερους.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πάνω από 400 επιλογές για να ποντάρουν στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας Γιουβέντους-Ίντερ. Προσφέρονται ακόμα ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» και η «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα είναι και αυτό για την μέθοδο κατάκτησης του Κυπέλλου (κανονική διάρκεια, παράταση ή πέναλτι).

Περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές

Στην Premier League το πρόγραμμα, από σήμερα έως την Πέμπτη, περιλαμβάνει 5 αγώνες. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην Τότεναμ και την Άρσεναλ, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη (21:45).

Η Άρσεναλ βρίσκεται στην 4η θέση που οδηγεί στο Champions League με 4 βαθμούς περισσότερους από την Τότεναμ, η οποία θέλει μόνο τη νίκη για να την πλησιάσει στον 1 πόντο.

Με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ και ο αγώνας Τότεναμ-Άρσεναλ, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρουν στο ντέρμπι του Λονδίνου.

Πλήθος Στοιχηματικών επιλογών για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα και για τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Οι δύο ημιτελικοί διεξάγονται σήμερα και την Πέμπτη και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο.

Ανάμεσα στις στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται είναι και οι εξής:

Nικήτρια Διαγωνισμού, Νικήτρια 1 ου & 2 ου Ημιτελικού

& 2 Ημιτελικού Χώρα που θα τερματίσει στις πρώτες 3/4/5/10 θέσεις του τελικού

Φορκάστ με ακριβής σειρά πρόβλεψης (Νικήτρια & 2 η Θέση )

Θέση ) Χώρα που θα προκριθεί στον τελικό

Ηead to Head Xωρών (Χώρα που θα λάβει την καλύτερη θέση)

Πρώτη χώρα από τους Βig Five

Επίσης προσφέρονται Ενισχυμένες Αποδόσεις για τις παρακάτω αγορές που αφορούν την ελληνική συμμετοχή:

H Ελλάδα να είναι νικήτρια του 1 ου Ημιτελικού

Ημιτελικού Η Ελλάδα να τερματίσει στις 5 πρώτες θέσεις του τελικού

Η Ελλάδα να τερματίσει πρώτη από τις βαλκανικές χώρες».