Κοινωνία

Τροχαίο στις Κεχριές: θρήνος για την Μαρία που σκοτώθηκε από μηχανή (εικόνες)

Η άτυχη κοπέλα παρασύρθηκε από την μηχανή, ενώ έκανε τζόκινγκ μαζί με τον σύντροφο της. Ξεψύχησε στην άσφαλτο, λίγα λεπτά μετά από το χτύπημα.

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Σύρο για την άτυχη νεαρή γυναίκα που σκοτώθηκε την Δευτέρα, σε τροχαίο δυστύχημα, στις Κεχριές Κορινθίας.

Η κοπέλα, που ήταν κατ΄ άλλες πληροφορίες 27 και κατ΄ άλλες 29 ετών, καταγόταν από την Σύρο, η οποία έψει βυθιστεί στην θλίψη μετά από την τραγωδία.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ισθμού – Επιδαύρου, όταν η μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε ένας 29χρονος, χτύπησε την Μαρία και τον σύντροφο της, με τον οποίο έκαναν τζόκινγκ, στην άκρη του δρόμου.

Από το χτύπημα τραυματίστηκαν και το ζευγάρι που αθλείτο και ο οδηγός της μηχανής.

Η άτυχη Μαρία, υπέκυψε στα βαριά τραύματά της, πάνω στην άσφαλτο, λίγα λεπτά αργότερα.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός της.

Όπως αναφέρει το Cyclades24.gr, «οι συμπατριώτες της θα την αποχαιρετήσουμε όπως την θυμόμαστε, όμορφη, χαμογελαστή, ψυχούλα!».

