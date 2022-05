Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Κλείδωσε” την πρωτιά στην Πάτρα

Ο Ολυμπιακός έκανε το αυτονόητο, επικράτησε του Απόλλωνα και σφράγισε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς της Basket League

Ο Ολυμπιακός έβγαλε την υποχρέωση στην Πάτρα, απέναντι στον Απόλλωνα, «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 97-68 των Αχαιών, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής, με τον τεχνικό των Κυπελλούχων Ελλάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεση του τον Σακίλ ΜακΚίσικ, για λόγους ξεκούρασης.

Μετά το... νωθρό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στην επανάληψη και με έμφαση στην άμυνα κατάφερε γρήγορα να μπει σε τροχιά νίκης. Οι «ερυθρόλευκοι» περιόρισαν τους γηπεδούχους στους 4 πόντους στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου και ανεβάζοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους, βρέθηκαν στο 23΄ στο +20 (60-40) και δεν κοίταξαν πίσω...

Κορυφαίος των νικητών, που έδωσαν ρεσιτάλ δημιουργίας με 23 ασίστ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 16 πόντους, ενώ από τον Απόλλωνα προσπάθησε ο Τζέρελ Σίμονς επίσης με 16.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 36-48, 52-73, 68-97

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Ταρενίδης, Παζώλης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Βετούλας): Μπόγρης 4, Τσαλμπούρης 9 (1), Σίμονς 18 (3), Δίπλαρος 3 (1), ΜακΛίν, Τσιακμάς 8 (2), Διαμαντάκος 2, Ζούμπος 2, Μολφέτας 4, ΜακΛάφλιν, Ντέιβις 5 (1), Μήτρου-Λονγκ 15 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 11 (1), Φαλ 8, Βεζένκοβ 15 (1), Παπανικολάου 10 (2), Έισι 5 (1), Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 16 (3), Σλούκας 7 (1), Μάρτιν 8, Πρίντεζης 2, Ζαν-Σαρλ 3 (1).

