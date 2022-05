Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Άλωσε” το “Καραϊσκάκης” το Τριφύλλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιο διπλό "Ευρώπης" του Παναθηναϊκού απέναντι στους Ερυθρόλευκους.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστιας σημασίας νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 2-1 του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play off, κράτησε την 3η θέση και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, κάνοντας τεράστιο βήμα για την επιστροφή του στα Κύπελλα Ευρώπης μετά από 5 χρόνια. Η πρώτη νίκη για τους «πράσινους» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 8 χρόνια, ήρθε χάρις στα γκολ των Παλάσιος και Σένκεφελντ, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο τελευταίο 20λεπτο με τον Τικίνιο, αλλά να μην βρίσκει γκολ ισοφάρισης.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και στο 9’ προσέγγισε την περιοχή του Παναθηναϊκού (που έπαιξε με τριάδα στην άμυνα) με τον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος «ελευθερώθηκε» από τον Αλεξανδρόπουλο, αλλά πλάσαρε λίγο άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (10’) ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν από δυνατή κεφαλιά του Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή, κατέληξε σε ασίστ προς τον Παλάσιος, ο οποίος απέφυγε έξω απ’ την περιοχή τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πλάσαρε εξαιρετικά στην απέναντι γωνία κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 15’ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «χτυπήσει» και πάλι στην κόντρα τον Ολυμπιακό με τον Παλάσιος να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά και να πλασάρει, με τον Βατσλίκ να αποκρούει με τα πόδια.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς μετά το γκολ που δέχθηκε και στο 21’ ο Αγκιμπού Καμαρά βρήκε χώρο για να πλασάρει, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε σταθερά.

Στο 25’ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 32’ το εξαιρετικό σουτ του Γκάρι Ροντρίγκες πέρασε λίγο άουτ.

Στο 38’ το καλοχτυπημένο φάουλ του Ρόνι Λόπες πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ροντρίγκες απέφυγε εξαιρετικά τον Κώτσιρα και πλάσαρε στη γωνία, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε πιστός στο πλάνο του και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Πέδρο Μαρτίνς «φόρτωσε» την επίθεση του Ολυμπιακού και με τον Τικίνιο και στο 54’ έφτασε σε δεύτερο γκολ. Από κόρνερ του Αϊτόρ, ο Μπαρτ Σένκεφελντ πάτησε δυνατά στην «καρδιά» της άμυνας των Πειραιωτών και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0.

Ο Ολυμπιακός πίεσε για να ξαναμπεί στον αγώνα και τα κατάφερε στο 71’, όταν από κόρνερ του Βαλμπουενά και πρώτη κεφαλιά του Ελ Αραμπί, ο Τικίνιο μπήκε στην πορεία της μπάλας και με το στήθος, μείωσε σε 1-2.

Στο 87’ ο Καρλίτος υποδέχθηκε την μπάλα από το πλάγιο του Χουάνκαρ και δοκίμασε απευθείας το σουτ που πέρασε άουτ ενώ στο 90’ η πολύ ωραία κίνηση και το σουτ του Παπασταθόπουλου, ανάγκασε τον Μπρινιόλι σε εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Ρόι Ραϊνσράιμπερ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Ελ Αραμπί – Ιωαννίδης, Αλεξανδρόπουλος, Ρούμπεν, Σάρλια, Μπρινιόλι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος (46’ Σισέ), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (79’ Κανέ), Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά (46’ Τικίνιο), Γκάρι Ροντρίγκες (64’ Βαλμπουενά), Λόπες (79’ Μασούρας), Ελ Αραμπί.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Σάντσες, Κουρμπέλης (77’ Χουάνκαρ), Αλεξανδρόπουλος (46’ Ρούμπεν), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (63’ Βιτάλ), Αϊτόρ (63’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (23’ λ. τρ. Καρλίτος).

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα - Γυναικοκτονία: “Σκότωσε την Αΐντα και 4 ώρες μετά κάλεσε γιατρό γιατί είχε… πίεση!”

Μητέρα Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: 14 χρόνια μετά ζητώ επιτέλους δικαιοσύνη (βίντεο)

Προσγείωση αεροπλάνου από επιβάτη (βίντεο)