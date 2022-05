Αθλητικά

Ιταλία: Κυπελλούχος η Ίντερ, στην παράταση και χάρη στον Πέρισιτς

Μετά από διψήφιο αριθμό ετών, οι “νερατζούρι” κατέκτησαν το Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες την “Μεγάλη Κυρία”.

Η περσινή πρωταθλήτρια Ίντερ έκανε ξανά το... θαύμα της και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιβάν Πέρισιτς κατέκτησε το 8ο Κύπελλο Ιταλίας της Ιστορίας της (και πρώτο μετά το 2011), επικρατώντας της Γιουβέντους με 4-2 στην παράταση (2-2 κ.α.) έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό!

Οι "νερατζούρι" μετά τη νίκη τους επί της "Μεγάλης Κυρίας" προ μηνών στο Super Cup (1-0), νίκησαν ξανά τη μεγάλη τους αντίπαλο, σ' ένα ματς γεμάτο από ανατροπές.

Ο Μπαρέλα στο 7' έδωσαν το προβάδισμα στην Ίντερ, όμως η Γιουβέντους κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, χάρις στα γκολ των Άλεξ Σάντρο (50') και Βλάχοβιτς (52').

Ενώ όλα έδειχναν πως οι "μπιανκονέρι" θα έφταναν στο τρόπαιο, η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 80' με το εύστοχο πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί "μίλησε" η κλάση του Πέρισιτς, ο οποίος αφού πρώτα ευστόχησε στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 98' (παράβαση στην οποία υπέπεσε ο Ντε Λιχτ), στη συνέχεια έβαλε κι ένα απ' τα καλύτερα γκολ της χρονιάς στο 102' -με "ξερό" βολέ έξω απ' την περιοχή- και σφράγισε τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου για τους "νερατζούρι".

