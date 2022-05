Κόσμος

“Θαλάσσιο Λιοντάρι”: σε διεθνή ύδατα η τουρκική αεροναυτική άσκηση

Ποιες δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση, δυτικά της Λέσβου.

Στα δυτικά της Λέσβου και της Χίου σε διεθνή ύδατα διεξάγεται η τουρκική αεροναυτική άσκηση Θαλάσσιο Λιοντάρι 2022 η οποία ξεκίνησε σήμερα και στοχεύει στην βελτίωση της εκπαίδευσης των δυνάμεων που ασχολούνται με την έρευνα και διάσωση.

Στην άσκηση 2022 συμμετέχουν 1 ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης του στρατού ξηράς, 1 φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, 1 αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας, 2 μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης της Χωροφυλακής, 2 κορβέτες του Λιμενικού Σώματος, 8 σκάφη, 4 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και 1 σκάφος του ψευδοκράτους.

Στο πλαίσιο του πρώτου σεναρίου της άσκησης, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο σενάρια, θα πραγματοποιηθεί δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμα του πλοίου που έχει λάβει σήμα κινδύνου από εμπορικό πλοίο που βυθίζεται στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντός της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Στο δεύτερο σενάριο, πάλι εντός της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, αφού λήφθηκε σήμα κινδύνου από επιβατική μηχανή στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και μαθεύτηκε ότι ξέσπασε φωτιά στη μηχανή επιβατών, θα πραγματοποιηθεί έρευνα και διάσωση για τους πληγέντες και η φωτιά θα σβήσει.

