Παράξενα

Ανάδοχη μητέρα σκότωσε μωρό γιατί... εκλαιγε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα αρχικά, είχε αναφέρει πως επρόκειτο για ατύχημα, όμως "λύγισε" και αποκάλυψε τη φρικτή αλήθεια.

Ένα φρικτό έγκλημα, έλαβε χώρα στη Βρετανία, με μία ανάδοχη μητέρα να σκοτώνει το 12 μηνών μωρό, καθώς δεν άντεχε το κλάμα του!

Ο λόγος για την 38χρονη Λόρα Καστλ η οποία αρνείται ότι δολοφόνησε τον μικρούλη Λέιλαντ Τζέιμς Κόρκιλ

Η κατηγορούμενη υποστήριζε ότι ο θάνατος του Λέιλαντ Τζέιμς ήταν ένα τραγικό δυστύχημα, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν παραδέχθηκε ότι τον σκότωσε την παραμονή της δίκης της.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε αρχικά, ταρακούνησε έντονα το μωρό «για να σταματήσει να κλαίει» και εκείνο έπεσε από τα γόνατά της στο πάτωμα, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το 12 μηνών βρέφος ζούσε με τους υποψήφιους θετούς γονείς του – τη Λόρα Καστλ και τον 35χρονο σύζυγό της Σκοτ- όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι τους, στο Μπάροου ιν Φέρνες, στο Λάνκασαϊρ, στις 6 Ιανουαρίου πέρυσι.

Κατά τη νεκροψία νεκροτομή διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υποδήλωναν εγκληματική ενέργεια.

Το ζευγάρι σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε δυσκολία να δεθεί με το μωράκι και εν αγνοία των κοινωνικών λειτουργών, αναφέρονταν σ’ αυτό με επιθετικά και δυσάρεστα σχόλια, όπως “σκ@τ@σακούλα”, “χοντρό σκ@τ@ και άλλους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τα μηνύματα της γυναίκας, η Καστλ φερόταν βίαια στο παιδί. Η ίδια είπε ότι έχασε το μυαλό της όταν το πρωινό της 6ης Ιανουαρίου ο μικρούλης δεν σταματούσε να κλαίει, αφού του είχε δώσει πρωινό. “Ταρακούνησα το όμορφο αγόρι μου. Απλώς ήθελα να σταματήσει να κλαίει” είπε στον δικηγόρο της. “Πόση δύναμη χρησιμοποιήσατε;” τη ρώτησε ο συνήγορός της. “Δεν ξέρω αλλά θα έλεγα αρκετή”, απάντησε αυτή.

Στην ερώτηση του δικηγόρου “Τι πέρασε από το μυαλό σου όταν το ταρακούνησες μέχρι να βγει η ζωή από μέσα του;” εκείνη απάντησε, “σε παρακαλώ σταμάτα να κλαις, σταμάτα να κλαις! Ήθελα να σταματήσει!”.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2022 - Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)