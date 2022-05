Κόσμος

Έλον Μασκ για Τραμπ: Δεν τον θέλω για Πρόεδρο, αλλά…

Ο δισεκατομμυριούχος επίδοξος αγοραστής του twitter, είπε ότι «δεν ήταν ηθική» η απαγόρευση πρόσβασης του Τραμπ στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

O δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι, παρά το γεγονός ότι επιθυμεί από το Twitter να άρει τον μόνιμο αποκλεισμό του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος υποστηρίζει τον Τραμπ στην προοπτική μιας προεκλογικής εκστρατείας διεκδίκησης της προεδρίας το 2024.

Ο Μασκ, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και εκτελεστικός διευθυντής της Tesla, ενώ προσπαθεί να κλείσει μία συμφωνία εξαγοράς του Twitter.

O ίδιος, δήλωσε χθες σε ένα συνέδριο των Financial Times ότι η απόφαση του Twitter για την απαγόρευση της πρόσβασης στον Τραμπ “δεν ήταν ηθική.”

Ο Μασκ έδωσε συνέχεια στις δηλώσεις του, με μία ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υποστηρίζει τον Τραμπ, ως προεδρικό υποψήφιο.

“Παρά το γεγονός ότι νομίζω πως ένας λιγότερο διχαστικός υποψήφιος θα ήταν καλύτερος το 2024, έχω την άποψη ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποκατασταθεί στο Twitter," εκτίμησε ο ίδιος.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο Twitter, καθώς έχει ήδη δημιουργήσει το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκλείστηκε μόνιμα από το Twitter τον Ιανουάριο του 2021, εξαιτίας του κινδύνου “περαιτέρω υποκίνησης σε βία,” μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπως είχε ανακοινώσει τότε, η Twitter Inc.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024, μετά από την αποτυχημένη εκστρατεία επανεκλογής του το 2020.

