Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.



Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επι της οδού Πυλάδου στα Πετράλωνα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Πυλάδου στα Πετράλωνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 13, 2022

