Ινδία: Φονική φωτιά σε κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτήριο. Συλλυπητήρια από το ελληνικό ΥΠΕΞ.



Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο γραφείων στα προάστια του Νέου Δελχί στην Ινδία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

«Η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Συνολικά οι νεκροί είναι 27. Η επιχείρηση έρευνας είναι σε εξέλιξη», ανέφερε ένα στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Άλλοι 40 άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την αστυνομία 60-70 άνθρωποι διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα τετραώροφο κτήριο, στα δυτικά προάστια της ινδικής πρωτεύουσας, αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το κτήριο στέγαζε γραφεία εταιριών.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, επειδή πολλές φορές δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα από τη φρικτή πυρκαγιά σε κτίριο στο Νέο Δελχί της Ινδίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή της θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας.

Our thoughts are with the victims of the horrible fire in a building in #NewDelhi, #India.

We extend our heartfelt condolences to the victims’ loved ones & wish a swift recovery to the injured.

At this time of sorrow, #Greece stands in solidarity w/ the people & gov't of #India pic.twitter.com/ZqJbYOhoMj