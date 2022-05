Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Η προσέλευση στην κάλπη με αριθμούς

Οι εκτιμήσεις της Κουμουνδούρου και οι υπολογισμοί για συμμετοχή μέχρι το τέλος της ημέρας.

Για «πολύ μεγάλη» προσέλευση που παρατηρείται στα εκλογικά τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη την Ελλάδα, κάνουν λόγο πληροφορίες πηγών της Κουμουνδούρου, αναφέροντας ότι τις πρώτες ώρες, έως τις 12 το μεσημέρι, έχουν ήδη ψηφίσει 40.000 πολίτες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με βάση την έως τώρα συμμετοχή, αναμένεται ότι ο τελικός αριθμός στις κάλπες θα είναι με βεβαιότητα εξαψήφιος, θα υπερβεί δηλαδή τα 100.000 μέλη. Κατά τις ίδιες πηγές «το πιο ενδιαφέρον μέχρι τώρα, είναι ότι τα νέα μέλη που προσέρχονται στις κάλπες, είναι σχεδόν διπλάσια από τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», ενώ κάνουν λόγο για μαζική προσέλευση τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ψήφισε στο Περιστέρι, καλώντας τους πολίτες στην κάλπη, ώστε να στείλουν «ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής».

