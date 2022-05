Τοπικά Νέα

Λάρισα: καραμπόλα με νταλίκες (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τραυματίες από την καραμπόλα των βαρέων οχημάτων.

Σοβαρό τροχαίο, με την εμπλοκή 4 φορτηγών, συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στον περιφερειακό δρόμο, πίσω από το Αλκαζάρ.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, εμπλέκονται 4 νταλίκες, ενώ υπάρχει και εγκλωβισμός ενός ατόμου, του οδηγού του πέμπτου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

