Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα

Κάτω από ποιε συνθήκες συνέβη το τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν τέσσερα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν του τραυματίες στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

