Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ολική έκλειψη στον Σκορπιό με τη συμμετοχή του Κρόνου (βίντεο)

Ποια ζώδια επηρεάζονται από την ολική έκλειψη στον Σκορπιό. Τι "ρόλο" θα παίξει η ο Κρόνος. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

"Είναι μία πολύ καλή ημέρα η σημερινή και αυτό γιατί έχουμε ολική έκλειψη στον Σκορπιό", είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η έκλειψη που πραγματοποιείται σήμερα είναι βαθιά, έντονη, καταλυτική και η επιρροή της και έχει μεγάλη διάρκεια.

Η συμμετοχή του Κρόνου φέρνει εξελίξεις διεθνώς, σε κυβερνήσεις και σε πρόσωπα κύρους.

Ωστόσο η αστρολόγος της εκπομπής προειδοποίησε και συμβούλεψε "να αποφύγουμε τους διαπληκτισμούς γιατί επειδή είναι σε σταθερό ζώδιο και μάλιστα στον Σκορπιό που αφήνει πολλά κατάλοιπα. Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν είναι οι Ταύροι ή όσοι έχουν πλανήτες των τελευταιών ημερών Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

