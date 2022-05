Πολιτική

“Milliyet”: Ελλάδα και ΗΠΑ θα στήσουν “παγίδα” στην Τουρκία και θα της επιτεθούν

Δηκτικό άρθρο της τουρκικής εφημερίδας, που "προβλέπει" επίθεση της Ελλάδας και των ΗΠΑ στην Τουρκία, με συμμετοχή και Κούρδων μαχητών.

Ως ακόμη μια Πολιτεία των ΗΠΑ εμφανίζει την Ελλάδα η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, σε σημερινό άρθρο της, στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη – Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το άρθρο της «Milliyet»:

Η Ελλάδα έγινε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ

Ο Μητσοτάκης θα έχει εκπληρώσει το ιστορικό του καθήκον, παραδίδοντας «το χρυσό κλειδί της Ελλάδας» στον Μπάιντεν.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν άλλη μια βάση στη Αλεξανδρούπολη

Η Ελλάδα στοχεύει σε ύπουλο και προδοτικό σχέδιο εις βάρος της Τουρκίας

Ακόμη, όπως αναγράφεται στο άρθρο, «θα πραγματοποιηθεί μια αεροπορική επίθεση-παγίδα, στην οποία η Τουρκία θα αναγκαστεί να απαντήσει και τότε θα την παρουσιάσουν ως επιτιθέμενη και ΗΠΑ και Ελλάδα θα ξεκινήσουν μια περιεκτική επίθεση εναντίον της Τουρκίας. Στην επίθεση θα συμμετάσχουν και οι Κούρδοι του Ιράκ, με την Συρία».

Μάλιστα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, «η επίθεση δεν θα είναι εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ γι’ αυτό και καμιά χώρα του ΝΑΤΟ δεν θα εναντιωθεί».

