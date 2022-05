Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί – ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλογής. Πως θα κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του gov.gr.

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου 2022, στις 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2022-2023, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.).

Στην Αττική λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, 'Ανω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, 'Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό > Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

κατά τα έτη 2021-2022, συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας ή

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον δύο μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας επιλεγέντων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Βullying: μαρτυρίες για τον ανήλικο που αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια (βίντεο)