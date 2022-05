Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Καλεσμένοι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το «Master Chef» και ο παπαράτσι των διάσημων της Μυκόνου.



Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη. Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το «Master Chef», μιλάει για τη διάκριση που της άλλαξε τη ζωή. Θυμάται πώς αντιδρούσε όταν έπρεπε να μαγειρεύει μπροστά σε κάμερες και εξηγεί γιατί δεν νιώθει, ακόμη, έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο του chef σε επαγγελματική κουζίνα.

Μεταξύ άλλων, περιγράφει τις απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό της, τις στιγμές που νευριάζει και το «πιάτο» που έχει βάλει στο μυαλό της και προσπαθεί να τελειοποιήσει. Επίσης, μοιράζεται τα σχέδια που κάνει με τον σύντροφό της, Χρήστο, την αδυναμία που έχει στον «υποψήφιο κουμπάρο» της Λεωνίδα Κουτσόπουλο και εκφράζει δημόσια την επιθυμία της να γίνει η νονά του παιδιού που θα αποκτήσει.

Τέλος, διαγωνίζεται με τον Σπύρο Ντούγια στη ζαχαροπλαστική, αλλά ο σκανταλιάρης παρουσιαστής φροντίζει ώστε το φινάλε της συνάντησής τους να μην έχει… γλυκιά γεύση.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2Night Show» είναι και ο παπαράτσι των διάσημων της Μυκόνου, Νίκος Ζώτος. Ο γνωστός παπαράτσι μιλάει για την επαγγελματική του πορεία και τον τρόπο που κατάφερε από ερασιτέχνης φωτογράφος, σε νυχτερινά μαγαζιά, να συνεργάζεται, πλέον, με τα μεγαλύτερα site του κόσμου.





Μεταξύ άλλων, περιγράφει τους κινδύνους που έχει αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να «κλέψει» ένα αποκλειστικό στιγμιότυπο και ξεχωρίζει τις πιο δυνατές στιγμές που έχει ζήσει. Γιατί η φωτογραφία του Ράσελ Κρόου πουλήθηκε πιο ακριβά από όλες στο εξωτερικό; Γιατί «κινδύνεψε» όταν προσπάθησε να φωτογραφήσει τη Ναόμι Κάμπελ;





Πώς αντέδρασε ο σύζυγος της Αλεσάντρα Αμπρόσιο όταν ανακάλυψε ότι τους φωτογραφίζει; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη Ριάνα; Τέλος, μιλάει για το ένστικτο και την υπομονή που διαθέτει όταν θέλει να πετύχει μια αποκλειστικότητα και εξηγεί γιατί αρνείται να δώσει χρήματα για να λάβει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

