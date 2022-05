Κόσμος

Μεξικό: τούνελ χιλιομέτρων για μεταφορά ναρκωτικών στις ΗΠΑ (εικόνες)

Σήραγγα εκατοντάδων μέτρων ανακαλύφθηκε στα σύνορα του Μεξικό με τις ΗΠΑ.

Μια υπόγεια σήραγγα μήκους 530 μέτρων, που συνδέει την αμερικανική πόλη Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια με την πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, ανακάλυψε η αμερικανική αστυνομία μετά από έρευνα για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική δικαιοσύνη.

Σκαμμένη σε βάθος άνω των 18 μέτρων, η διασυνοριακή υπόγεια σήραγγα περιλάμβανε «ενισχυμένη στεγανοποίηση, ένα σύστημα σιδηροτροχιών, ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σύστημα εξαερισμού», σε πλάτος άνω του 1,2 μέτρων, ανέφερε λεπτομερώς το δελτίο Τύπου από το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της περιφέρειας της νότιας Καλιφόρνιας.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης ότι έξι άτομα που διαμένουν στις ΗΠΑ κατηγορούνται «για συνωμοσία στη διακίνηση 799 κιλών κοκαΐνης». Εκτός από την κοκαΐνη, οι αρχές κατέσχεσαν επίσης περίπου 74 κιλά μεθαμφεταμίνης και 1,5 κιλό ηρωίνης.

Η σήραγγα ανακαλύφθηκε την Παρασκευή από πράκτορες του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας μετά από επιχείρηση παρακολούθησης μπροστά από ένα σπίτι το οποίο, στο παρελθόν, είχε χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση ναρκωτικών.

Ακολουθώντας τα ίχνη των υπόπτων, αστυνομικοί έφτασαν σε μια αποθήκη 90 μέτρα από τα σύνορα με το Μεξικό. Αφού επιθεώρησαν το κτίριο, εντόπισαν την είσοδο αυτής της σήραγγας, που ήταν σκαμμένη στο τσιμεντένιο δάπεδο.

«Δεν υπάρχει πλέον φως στο τέλος αυτής της σήραγγας μεταφοράς ναρκωτικών», είπε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ράντι Γκρόσμαν στη ανακοίνωσή του.

«Θα καταστρέψουμε τυχόν υπόγειες διαβάσεις λαθρεμπορίου που θα βρούμε για να αποτρέψουμε τα ναρκωτικά να φτάνουν παρανόμως στους δρόμους μας και να καταστρέφουν τις οικογένειές μας», πρόσθεσε.

Υπόγεια περάσματα στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού σκάβονται συχνά από διακινητές για να μεταφέρουν λαθραία μετανάστες που προσελκύονται από το «αμερικανικό όνειρο» ή ναρκωτικά στις ΗΠΑ, την κύρια χώρα καταναλωτή κοκαΐνης στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, περισσότερες από 90 σήραγγες έχουν ανακαλυφθεί μόνο στη νότια περιφέρεια της Καλιφόρνιας από το 1993. Από αυτές τις 90, οι 27 θεωρούνται «εξελιγμένες», με την τελευταία να ανακαλύπτεται τον Μάρτιο του 2020.

