Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: ΟΑΚΑ κατά ΕΠΟ και... στον “αέρα” ο αγώνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση της διοίκησης του ΟΑΚΑ στην ΕΠΟ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.



Τρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμη υπογραφεί η απαραίτητη σύμβαση παραχώρησης του Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, καθώς και των χώρων στάθμευσης. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών κατηγορεί την ΕΠΟ ως έχουσα την αποκλειστική ευθύνη, καθώς «κωλυσιεργεί και αρνείται» να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ως διοργανώτρια αρχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ αναφέρει:

«Το ΟΑΚΑ αισθάνεται την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό ότι με αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν έχει ακόμα υπογραφεί η απαραίτητη Σύμβαση Παραχώρησης του κεντρικού Σταδίου και των χώρων στάθμευσης, για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στις 21/05/2022.

Η ΕΠΟ κωλυσιεργεί και αρνείται

Α) Τη σύναψη του αναγκαίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζημιών και αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες, εις εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των φιλάθλων και της εν γένει ασφάλειας και προστασίας της εμβληματικής μας εγκατάστασης.

Β) Την ανάληψη της ευθύνης της ως διοργανώτρια αρχή για τους χώρους στάθμευσης (πάρκινγκ).

Γ) Οποιαδήποτε ενημέρωση για την ανάδοχο εταιρεία και τις αρκετές τεχνικές παρεμβάσεις που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες, σύμφωνα με τα σχετικές αποφάσεις της ΕΛ.ΑΣ., για τις οποίες έχει εγγράφως ενημερωθεί.

Επιπλέον, όπως ενημερώθηκε χθες η ΕΠΟ, το ΟΑΚΑ και η Πολιτική Ηγεσία της Εποπτεύουσας Αρχής δεν δέχονται καμία απολύτως πρόσκληση για τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Ολυμπιακού Κέντρου και του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τα μέλη της Κυβέρνησης, για τους βουλευτές όλων των κομμάτων, τα μέλη της αθλητικής οικογένειας και δημοσιογράφους που είχαν αιτηθεί σχετικά, για να παρακολουθήσουν τον τελικό Κυπέλλου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Οξεία μυοκαρδίτιδα σε 16χρονο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού

Πάτρα - Λέων: Η Τζωρτζίνα πέρασε βασανιστικά, πολλαπλά επεισόδια (βίντεο)

Αυτοκτονία 14χρονου: Θρήνος στην κηδεία του μαθητή (εικόνες)