Τελικός Κυπέλλου: Τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Παρουσία θεατών θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πόσα θα διατεθούν για την κάθε ομάδα. Οι τιμές τους.

Παρουσία 48.460 θεατών θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο εφετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Η πίεση που ασκήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τους δύο φιναλίστ του εφετινού θεσμού για τον μέγιστο δυνατό αριθμό εισιτηρίων στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωση απέδωσε, με την Αστυνομία να δίνει το οριστικό «πράσινο φως» στην τελική σύσκεψη της Δευτέρας (9/5) για παρουσία 21.478 φιλάθλων από κάθε ομάδα.

Στη σύσκεψη που έγινε στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στους ανθρώπους της ΕΠΟ, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και εκπροσώπους των δύο ομάδων, τέθηκε εξαρχής πάνω στην οργάνωση επιχειρησιακού πλάνου ο αριθμός των εισιτηρίων.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αδιαπραγμάτευτος στη θέση του, υποστηρίζοντας πως δεν αποδέχεται την προ ημερών εισήγηση της Αστυνομίας για 17.000 θεατές από κάθε ομάδα, όπως έγινε στον τελικό του 2018. «Δεν υπάρχουν 17.000 εισιτήρια για εμάς. Πάμε μίνιμουμ στα ίδια εισιτήρια με τον τελικό του 2014, δηλαδή σχεδόν 22.000 κι αν γίνεται να φτάσουμε ακόμα και στις 24.000» τόνισαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού», έχοντας αντίστοιχη θέση κι απ’ την πλευρά του ΠΑΟΚ.

Η Αστυνομία αποδέχθηκε το αίτημα των δύο φιναλίστ κι εντέλει οι τρεις πλευρές συμφώνησαν στα 21.478 εισιτήρια για την κάθε ομάδα, διότι οι θύρες που «περισσεύουν» (εκτός απ’ τα κενά διαζώματα στο κέντρο), είναι δύσκολες ως προς την αστυνόμευση, καθώς έχουν αλλάξει ορισμένα «γεωγραφικά» δεδομένα στο ΟΑΚΑ όσον αφορά την τοποθέτηση πλεξιγκλάς κ.λπ.

Η ΕΠΟ από την πλευρά της θα πάρει 5.504 εισιτήρια με μορφή προσκλήσεων για να καλύψει τις δικές της ανάγκες και τους χορηγούς της. Ακολούθησε συζήτηση για τον ακριβή αριθμό των προσκλήσεων, το πότε θα ανοίξουν οι θύρες και άλλα διαδικαστικά ζητήματα.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα καθίσουν στις θύρες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Α, 32, 34 και 35 του ΟΑΚΑ, ενώ εκείνοι του ΠΑΟΚ θα πάνε στις θύρες 11Β, 12Γ, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 και 22. Τα περισσότερα εισιτήρια θα διατίθενται από 10 ως 25 ευρώ, ενώ κάθε ομάδα θα έχει από μία θύρα με εισιτήρια των 50 ευρώ.

