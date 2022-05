Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ήττες και προδοσίες την Πέμπτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Ακύλας, έξαλλος, αναγκάζεται να υποχωρήσει με την υπόσχεση να επιστρέψει προετοιμασμένος. Ο Ξανθός δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία του με τον Νικηφόρο και κρατάει αποστάσεις από τον Ακύλα. Όλοι προσπαθούν να πείσουν τον Ζάχο πως έχει κάνει λάθος στο θέμα του Πέτρου. Ο Νικηφόρος αναγκάζεται να κάνει μια απρόσμενη πρόταση στη Ρένα. Ο Δούκας προετοιμάζεται για την ήττα, την ίδια στιγμή που μαθαίνει πως οι γιοι του ετοιμάζονται να συνεργαστούν με τον εχθρό…

