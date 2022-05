Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η Κατερίνα Βελλίδη

Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Βεδίλλη, "σιδηρά κυρία της Μακεδονίας". Πότε θα γίνει η κηδεία της.

Πέθανε σε ηλικία 75 χρονών η Κατερίνα Βελλίδη, κόρη του δημοσιογράφου Ιωάννη Βελλίδη (1909-1978), ιδιοκτήτη και διευθυντή της εφημερίδας «Μακεδονία» και ιδρυτή της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη».

Η Κατερίνα Βελλίδη γεννήθηκε τον Φεβρουάριο 1947. Σπούδασε στις σχολές Μωραΐτη και Χιλ και αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης και από το Τμήμα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.

Παντρεύτηκε τον διπλωματικό υπάλληλο στην Ελβετία Σταμάτη Γεωργίου, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη.

Μετά το θάνατο του πατέρα της, η διεύθυνση του εκδοτικού συγκροτήματος της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης πέρασε αρχικά στη μητέρα της, Άννα Βελλίδη, και μετά το 1980 στην ίδια. Το καλοκαίρι του 1996 το εκδοτικό συγκρότημα Τύπου ανέστειλε τη λειτουργία του, λόγω χρεών. Η εφημερίδα «Μακεδονία» κυκλοφόρησε εκ νέου στις αρχές του 1998, με νέο ιδιοκτήτη.

Η ίδια έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Ήταν βαρύς ο χειμώνας που γεννήθηκα», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 από τις Εκδόσεις «Λιβάνη», και σε αυτό περιέγραψε την ιστορία του εκδοτικού συγκροτήματος και τη δική της.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο, στις 11 το πρωί, από το ναό του Αγίου Φωτίου.

Ζέρβας: Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά την εμβληματική εκδότρια Κατερίνα Βελλίδη

Εμβληματική εκδότρια χαρακτηρίζει την Κατερίνα Βελλίδη, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε δήλωσή του με αφορμή την είδηση του θανάτου της.

«Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά την εμβληματική εκδότρια Κατερίνα Βελλίδη, την τελευταία εκπρόσωπο μιας αυτοκρατορίας στον χώρο τον ΜΜΕ καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «το εκδοτικό συγκρότημα Βελλίδη έγραψε ιστορία, συμβάλλοντας σε δύσκολες εποχές στην ενδυνάμωση της φωνής της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Μακεδονία και αργότερα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη κατέγραψαν επί δεκαετίες την καθημερινή ζωή και όλες τις ιστορικές στιγμές της Βόρειας Ελλάδας».

Για την ίδια επισημαίνει ότι ήταν κόρη του Ιωάννη και εγγονή του Κωνσταντίνου Βελλίδη, υπήρξε εκδότρια των εφημερίδων Μακεδονία και Θεσσαλονίκη από το 1981 έως το 1996, εκδίδοντας το περιοδικό Επιλογές, το πρώτο ένθετο περιοδικό σε εφημερίδα, ενώ ίδρυσε το Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο στην οδό Τσιμισκή 77. Επιπλέον ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του ΜΜΘ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

