Πολιτισμός

Τζουμχουριέτ: Η Αγία Σοφία δεν θα αντέξει, αν δεν ληφθούν μέτρα

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης στην Τουρκία για τη φθορά του μνημείου που έγινε τζαμί.

Προειδοποίηση για τη φθορά της Αγίας Σοφίας έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης στην Τουρκία, λέγοντας ότι, «αν δεν ληφθούν μέτρα για την Αγία Σοφία το συντομότερο δυνατό και δεν υπάρξει αποκατάσταση, το ιστορικό κτίριο δεν θα αντέξει μέχρι 2050».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, οι συντάκτες της οποίας επισκέφτηκαν το μνημείο, αφού παρατήρησαν χιλιάδες κόσμου να συρρέει στο κτήριο, παρατήρησαν φθορά.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης , Γιασάρ Σερίφ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι, ενόσω η Αγία Σοφία ήταν μουσείο, επιστημονική επιτροπή είχε καταλήξει πως «ακόμη και η υγρασία που δημιουργείται από την ανθρώπινη αναπνοή στο εσωτερικό είναι πολύ επιζήμια και ως εκ τούτου, οι τουρίστες θα πρέπει να επιτρέπονται μέσα σε ομάδες των 20 ατόμων το πολύ, διαφορετικά αυτό θα συντομεύσει τη ζωή της Αγίας Σοφίας».

«Αλλά όπως γνωρίζετε, οι επιστημονικές επιτροπές είναι συμβουλευτικές στην Τουρκία, δεν παίρνουν αποφάσεις», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «υπεύθυνος της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή είναι ένας φίλος που εργαζόταν προηγουμένως ως υπεύθυνος αδειοδότησης στον δήμο Μπέγιογλου, ο οποίος δεν καταλάβαινε τίποτα από αυτά τα πράγματα, είπε ότι θα ‘επισκευάσουν’ την πόρτα όταν υπάρξει κάποιο περιστατικό. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη επισκευή αντί για αποκατάσταση χωρίς να γνωρίζει καν ότι ήταν αποκατάσταση».

Ο Σερίφ Γιασάρ τόνισε ότι, «αν δεν ληφθούν μέτρα για την Αγία Σοφία το συντομότερο δυνατό και δεν υπάρξει αποκατάσταση, δεν θα πάει μέχρι 2050. Σίγουρα δεν θα πάει».

Για το θέμα μίλησε στην Τζουμχουριέτ και ο αρχαιολόγος και φωτογράφος Ομέρ Φαρούκ Γιαβάστσαϊ ο οποίος είπε ότι δεν είναι ενάντια στη χρήση της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, ωστόσο πρέπει να υπάρχει εισιτήριο.

«Άνθρωποι που κοιμούνται με τις ώρες μέσα στην Αγία Σοφία και μπαίνουν με τις βαλίτσες τους. Δεδομένου ότι η είσοδος είναι δωρεάν, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την όμορφη Αγία Σοφία ως σημείο ανάπαυσης, ύπνου ή αναμονής πριν ταξιδέψουν. Είναι μια πολύ κακή εικόνα, δυστυχώς», ανέφερε.

