Κύπελλο Ελλάδος: Τα μέτρα της Αστυνομίας για τον τελικό

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα ενόψει του αγώνα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, το ερχόμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ.

Ενόψει του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 στο στάδιο Ο.Α.Κ.Α., μεταξύ των ομάδων «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ» και στο πλαίσιο διευκόλυνσης των θεατών κατά τη μετάβασή τους, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι θεατές που είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια για τις θύρες 1 έως 7Α και τις θύρες 31 έως 35, θα εισέρχονται από τις πύλες 4 και 35 και θα έχουν πρόσβαση στο συγκρότημα Ο.Α.Κ.Α. από τη Λεωφόρο Κύμης και το σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη».

Οι είσοδοι της εξωτερικής περιμέτρου του συγκροτήματος Ο.Α.Κ.Α. και οι θύρες των κερκίδων, όπου θα πραγματοποιείται έλεγχος των εισιτηρίων και των εισερχομένων θα ανοίξουν την 16.00 ώρα της 21-05-2022.

Επιπλέον, οι θεατές που θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία και οχήματα, από τη Θεσσαλονίκη και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη προς την Αθήνα, το πρωί της ίδιας ημέρας (21-05-2022) και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 06:00 – 08:00 θα συγκεντρωθούν για τη διενέργεια ελέγχου στα διόδια Μαλγάρων. Εν συνεχεία κατά την άφιξή τους στο στάδιο Ο.Α.Κ.Α., θα αποβιβάζονται και θα κατευθύνονται στις πύλες 12 και 19 από όπου θα εισέρχονται στις θύρες.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούνται οι θεατές (τόσο οι ενήλικοι όσο και οι συνοδευόμενοι ανήλικοι) να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο - πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τους.

