“Ενώπιος Ενωπίω” ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τη μουσική, τον Μαχαιρίτσα και την οικογένεια

Διάβασέ μου το...

Μια διαφορετική παρουσία του επί 40 χρόνια μουσικού, ο οποίος «ανοίχτηκε» στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης, με τον μουσικό να κάνει αναδρομή στα 40 χρόνια καριέρας του, αλλά και να μοιράζεται προσωπικές στιγμές του.

«Δεν ξέρω αν θα γινόμουν μουσικός αν δεν υπήρχε ο Σαββόπουλος», είπε ο τραγουδοποιός, αναφερόμενος στην πηγή έμπνευσής του και μιλώντας για το θρυλικό συγκρότημά του «Φατμέ», αποκάλυψε ότι, «μετά τη διάλυση των “Φατμέ” σκέφτηκα τα να τα παρατήσω. Είχα και φίλους μου που είχαν πάει στην Πάρο και είχαν ανοίξει μαγαζιά και σκέφτηκα μέχρι και αυτό.

«Δεν ξέρω αν θα γινόμουν μουσικός αν δεν υπήρχε ο Σαββόπουλος», είπε ο τραγουδοποιός, αναφερόμενος στην πηγή έμπνευσής του και μιλώντας για το θρυλικό συγκρότημά του «Φατμέ», αποκάλυψε ότι, «μετά τη διάλυση των "Φατμέ" σκέφτηκα τα να τα παρατήσω. Είχα και φίλους μου που είχαν πάει στην Πάρο και είχαν ανοίξει μαγαζιά και σκέφτηκα μέχρι και αυτό.

Τότε έγραψα το "Τα καράβια μου καίω". Το τραγούδι γράφτηκε για αυτή την εσωτερική πάλη που είχα για τα επαγγελματικά μου». Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τον φίλο και συνεργάτη του, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, για τον οποίον είπε πως, «δεν είναι εύκολο να κάνεις φιλίες μέσα στον χώρο όταν είσαι στην ίδια αρένα και παλεύεις και παλεύει και ο άλλος για τον δικό του στόχο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Θυμάμαι πολύ καλά προς την προηγούμενη συνέντευξη την είχαμε κάνει μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Αυτό που συνέβη με τον Λαυρέντη συνέβη γιατί στην πραγματικότητα βρεθήκαμε μετά από σχεδόν 40 χρόνια παράλληλης πορείας. Σε φάση ωριμότητας που δεν είχαμε πια την πρεμούρα να αποδείξουμε κάτι ο ένας στον άλλον. Οπότε έγινε ένα μαγικό πράγμα εκείνη την χρονιά» δήλωσε και πρόσθεσε: «Μου λείπει πολύ, πολύ. Κράτησε λίγο η συνεργασία μας και, όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω κάλλιο αργά πάρα ποτέ. Πάλι καλά που έγινε αυτή η συνεργασία και συναντηθήκαμε μουσικά». Για την οικογένειά του είπε και συγκεκριμένα για την κόρη του, η οποία γεννήθηκε έντεκα χρόνια μετά τον γιο του είπε πως, «είχαμε πάρει απόφαση ότι δεν θα έρθει δεύτερο παιδί. Και ήρθε με το έτσι θέλω». «Για μένα η οικογένειά μου είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός και η μεγαλύτερη επιτυχία μου. Η σύζυγός μου μού κάνει αμείλικτη κριτική. Είμαι από τους βιαστικούς που παντρευτήκαμε στα 25. Του χρόνου θα κλείσουμε 40 χρόνια γάμου. Το ότι παντρεύτηκα μικρός το καλύτερο πράγμα που έκανα χωρίς δισταγμό», συμπλήρωσε. Μίλησε όμως και για το «Μουσικό Κουτί» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ με τη Ρένα Μόρφη. «Η πρώτη καραντίνα που σταμάτησαν απότομα τότε οι εμφανίσεις μας στο "Γυάλινο Θέατρο" δεν ήταν τόσο τραυματική, γιατί ήταν μετά από μια μεγάλη περίοδο σκληρής δουλειάς και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έχω άπλετο χρόνο, ηρεμία, τα τηλέφωνα δεν χτυπούσαν παρά μόνο από φίλους που ήθελαν να πούμε κανένα νέο και κανένα αστείο ή να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, οπότε είχα άπλετο χρόνο και έγραφα τραγούδια. Αμέσως μετά την καραντίνα ήρθε η πρόταση από τον Κωνσταντίνο Ζούλα, από την ΕΡΤ για μια μουσική εκπομπή. Στην αρχή την αντιμετώπισα αρνητικά, σκέφτηκα ότι "πού πάω τώρα να μπλέξω;", σκέφτηκα ότι είναι μια άλλη δουλειά αυτή και λέω "μπορεί να έχω και τον Χατζηνικολάου μετά να μου λέει ότι του πήρα τη δουλειά". Οπότε δίσταζα στην αρχή, αλλά προχώρησα τελικά. Την χαίρομαι όμως, αφάνταστα. Είναι μια περιπέτεια συναρπαστική, δημιουργική και έχει πάρα πολλή προετοιμασία» είπε.