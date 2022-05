Πολιτική

Μητσοτάκης από Μαγνησία: 171 εκατομμύρια για τη βιολογική κτηνοτροφία

Κονδύλια για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική ανάπτυξη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Μαγνησία.

Τη διάθεση πρόσθετων πόρων ύψους 171 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας ανακοίνωσε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την παρουσία του στα εγκαίνια της νέας τυροκομικής μονάδας της εταιρείας Greek Family Farm στη Μαγνησία.

«Είμαστε έτοιμοι πια και έχουμε βρει τα σχετικά κονδύλια ώστε να διαθέσουμε 171 εκατομμύρια πρόσθετους πόρους στη βιολογική κτηνοτροφία. Θα ικανοποιήσουμε με αυτό τον τρόπο παραπάνω από τα 2/3 των αιτήσεων των κτηνοτρόφων, ενώ ακόμα 70 εκατομμύρια θα διατεθούν και στη στήριξη της βιολογικής αγροτικής παραγωγής», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η επιπλέον χρηματοδότηση θα συμβάλλει στον ευρύτερο μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με πρόνοιες για επενδύσεις ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα, η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ από την Κοινή Αγροτική Πολιτική για την νέα προγραμματική περίοδο, διατηρώντας αμετάβλητη την κοινοτική στήριξη, τη στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πόροι μειώθηκαν κατά 10%.

«Μοιραζόμαστε μία προσπάθεια που υπηρετεί όλα όσα χρειάζεται σήμερα ο τόπος: σύγχρονη και καθετοποιημένη πρωτογενή παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές, προστασία του εμβληματικού μας προϊόντος, της φέτας, προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ταυτόχρονα αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε ότι «για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2021 η Ελλάδα εξήγαγε περισσότερα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα από όσα εισήγαγε». «Είναι μία επίδοση που έχουμε να τη δούμε από το μακρινό 1984 και αποκτά πια χαρακτηριστικά μονιμότητας», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σε παραγωγούς ότι «θα σταθούμε στο πλευρό σας όσο διαρκεί αυτή η κρίση», ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στάθηκε στην προεκλογική υπόσχεσή του για αναβάθμιση της αξίας των ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με εργαλείο την ποιότητα και την αναγνώριση της μοναδικότητάς τους.

«Είχα τότε δεσμευτεί ότι θα καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα των παράνομων ελληνοποιήσεων γάλακτος για να μπορέσετε να πάρετε τις τιμές που σας αξίζουν», είπε αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με ορεινούς κτηνοτρόφους στη Σαμαρίνα το 2018. «Είναι κάτι το οποίο πετύχαμε» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση. «Συγκράτησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μεγάλη προσοχή την οποία αποδίδεται στους εργαζόμενους της εταιρείας σας. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση αυτή έχει αναγνωρίσει τη σημασία οι εργαζόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι επιχειρήσεις και για αυτό και είχαμε το θάρρος να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ το μήνα, αρχής γενομένης από την 1η Μαΐου. Στο τέλος του μήνα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πάρουν για πρώτη φορά αυτή τη σημαντική αύξηση η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με έναν ετήσιο μισθό, πρόσθετο στο εισόδημά τους», ανέφερε.

Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίες είναι σε πλήρη λειτουργία. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στη μονάδα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς προϊόντων ΠΟΠ από όλη την Ελλάδα που συνεργάζονται μεταξύ τους.

Σημειώνεται ότι οι νέες υποδομές θα αυξήσουν τις παραγωγικές δυνατότητες της Greek Family Farm, η οποία εξάγει περίπου το 98% της παραγωγής της έχοντας αγοραστές σε τέσσερις ηπείρους, ενώ αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Hochland Group, κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου στην αγορά τυριού. Πέραν της εξωστρέφειας, η εταιρεία έχει αμιγώς «πράσινα» χαρακτηριστικά, με έμφαση στην κυκλική αξιοποίηση της παραγωγής. Ενδεικτικό είναι πως η μονάδα διαθέτει δικό της φωτοβολταϊκό σταθμό ενώ χάρη στη μετατροπή βιοαερίου σε θερμική ενέργεια από τις αρχές του 2023 θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της μονάδας όσον αφορά τα συμβατικά καύσιμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εξασφάλιση συνθηκών ευζωίας για το ζωικό κεφάλαιο. Η Greek Family Farm είναι η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα που έλαβε τη σχετική πιστοποίηση «Animal Welfare Certified».

Ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Τσαγκάρης παρουσίασε τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. «Οφείλω να τονίσω ότι όλα αυτά γίνονται μέσα από την ασφάλεια που εμπνέει η δική σας διακυβέρνηση, στην οποία βρίσκουμε εμείς οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές ευκαιρίες, καινοτόμες ιδέες και τη στήριξη να ακολουθήσουμε την ανάπτυξη που εσείς χαράζετε για τη χώρα μας», τόνισε.

«Το ένα που είναι αναγκαίο και υπάρχει σήμερα είναι η ασφάλεια που δίνει η παρούσα κυβέρνηση στις επενδύσεις, αλλά όχι μόνο στις μεγάλες, η προσοχή που δίνει, η στήριξη που προσφέρει, μέσα από πολλά προγράμματα, στον κάθε Έλληνα κτηνοτρόφο, στον κάθε Έλληνα αγρότη που θέλει να επενδύσει» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα προστατεύσει με «κάθε τίμημα» τα ελληνικά προϊόντα. «Μας ενδιαφέρει ο μόχθος του Έλληνα κτηνοτρόφου να έχει την προστιθέμενη αξία που του αναλογεί», είπε.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη που έχει δοθεί ώστε να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κοινωνίας κάθε κρίση ή δυσκολία. «Στις δύσκολες στιγμές ο πρωθυπουργός ήταν πάντα εδώ». «Ήταν εδώ και ήταν πολλές φορές, στον «Ιανο», στο «Διομήδη» και ήταν εδώ όχι με λόγια», είπε ο κ. Αγοραστός, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις στην Μαγνησία έχουν λάβει ενισχύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττα Μακρή, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστας Μπαγινέτας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, Αθανάσιος Λιούπης, και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής της ΝΔ Θανάσης Μπούρας και ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Σεβασμιώτατε, κύριε υπουργέ, κυρία υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι στο κοινοβούλιο, κύριοι περιφερειάρχες, αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Αλέκο, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι,

Καλή η Ουάσιγκτον αλλά καλύτερη η Μαγνησία. Χαίρομαι διπλά κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Μαγνησία διότι θυμάμαι πολύ καλά τον έναν χρόνο τον οποίο πέρασα λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, στην 111 Πτέρυγα Μάχης, όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία. Επομένως κάθε επίσκεψη στα όμορφα μέρη σας φέρνει στη μνήμη μου πολύ όμορφες, πολύ δυνατές αναμνήσεις.

Όμως σήμερα είναι πράγματι μία ξεχωριστή μέρα, όχι μόνο γιατί εγκαινιάζουμε τις νέες εγκαταστάσεις μιας πολύ δυναμικής μονάδας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι μοιραζόμαστε μία προσπάθεια που, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, υπηρετεί όλα όσα χρειάζεται σήμερα ο τόπος: σύγχρονη και καθετοποιημένη πρωτογενή παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές, προστασία του εμβληματικού μας προϊόντος, της φέτας, προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ταυτόχρονα αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Ανδρέα, σε εσένα, στους συνεργάτες σου και τους 150 εργαζόμενους αυτής της θαυμάσιας μονάδας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι καταφέρατε, μέσα σε μία δεκαετία, να δεκαπλασιάσετε τον κύκλο εργασιών σας και να εφαρμόσετε στην πράξη αυτό το οποίο ακούμε συχνά να λέγεται στα λόγια, ως μία κεντρική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής κεντρικής αγροτικής πολιτικής «From farm του fork», «Από το χωράφι στο τραπέζι του καταναλωτή», σύμφωνα με τις επιταγές της Kοινής Aγροτικής Πολιτικής. Το κάνετε πράξη εδώ, στην Greek Family Farm.

Και είναι, νομίζω, ένα παράδειγμα του πως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση μετατρέπεται σε εθνική, γιατί εδώ συνυπάρχει ο πρωτογενής με τον δευτερογενή τομέα. 130 ιδιόκτητα στρέμματα, εκτρέφετε 2.500 ζώα, τα φιλοξενείται σε πρότυπους στάβλους με αυστηρή τήρηση όλων των κτηνιατρικών πρωτοκόλλων και με ιδιαίτερη έμφαση - αυτό θέλω να το τονίσω- σε ζητήματα που αφορούν την ευζωία των ζώων.

Τροφοδοτείτε ένα τυροκομείο το οποίο διαχειρίζεται 17.000 τόνους γάλακτος το χρόνο και συνεργάζεστε με 900 ακόμα παραγωγούς από ολόκληρη τη χώρα, τους οποίους θέλω να καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Υπουργός και να θυμηθώ μία συνάντηση που είχα πριν γίνω Πρωθυπουργός στη Σαμαρίνα με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους μας, όταν σας είχα τότε δεσμευτεί ότι θα καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα των παράνομων ελληνοποιήσεων γάλακτος για να μπορέσετε να πάρετε τις τιμές που σας αξίζουν.

Και πράγματι είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε, αν αναλογιστείτε ότι παραλάβαμε τιμές λίγο κάτω από τα 80 λεπτά και σήμερα έχουν φτάσει στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μόνο η επένδυση στην ποιότητα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μπορεί να φέρει στη χώρα μας την προστιθέμενη αξία η οποία αναλογεί στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Είχε δίκιο ο Υπουργός όταν είπε ότι αυτή η προσπάθεια θα μας φέρει σε σύγκρουση, ενδεχομένως, και με κάποια κατεστημένα συμφέροντα. Ας είναι όμως. Έτσι πρέπει να γίνει.

Διότι δεν πρόκειται να προστατεύσουμε το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα, εάν η φέτα δεν είναι φέτα. Γιατί μόνο αν η φέτα είναι φέτα θα πάρει τις τιμές που η φέτα αξίζει. Επομένως, σε αυτή την προσπάθειά σας χρειαζόμαστε όλες και όλους συμμέτοχους.

Η επένδυση αυτή είναι απόδειξη ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία το κράτος διαθέτει, πραγματικά μπορούν να πιάσουν τόπο. Διότι εδώ, αγαπητέ Ανδρέα, αξιοποιήσατε όλα τα εργαλεία τα οποία ο Έλληνας νομοθέτης έθεσε στη διάθεσή σας: το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τον αναπτυξιακό νόμο, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας. Και θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα κάνατε με ιδιαίτερη μέριμνα για την περιβαλλοντική φροντίδα.

Μετατρέπετε όλα τα υποπροϊόντα σε βιοαέριο, σε λίπασμα για τους αγρούς της εταιρείας. Και φυσικά παράγετε ταυτόχρονα καθαρή ενέργεια από μία σημαντική επένδυση που έχετε κάνει σε έναν φωτοβολταϊκό σταθμό δυναμικότητας 1 MW.

Και αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο του κτηνοτρόφου- επιχειρηματία που θα οδηγήσει, τελικά, τον αγροτικό μας τομέα στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα. Με μία οικογενειακή επιχείρηση που επεκτείνεται στην Ελλάδα με όπλο του το μεράκι και την ποιότητα. Αλλά ανοίγεται ταυτόχρονα μέσα από σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και στις πιο απαιτητικές ξένες αγορές, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία.

Και χαίρομαι, αγαπητέ Ανδρέα, που έχετε ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εν μέρει θα χρηματοδοτηθεί και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε να μπορέσετε να διπλασιάσετε την παραγωγή σας, να συνεργαστείτε με ακόμα περισσότερους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την επικράτεια, να τους δώσετε τις τιμές που αξίζει να παίρνει το ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα.

Αλλά ταυτόχρονα συγκράτησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μεγάλη προσοχή την οποία αποδίδεται στους εργαζόμενους της εταιρείας σας. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση αυτή έχει αναγνωρίσει τη σημασία οι εργαζόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι επιχειρήσεις και για αυτό και είχαμε το θάρρος να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ το μήνα, αρχής γενομενης από την 1η Μαΐου. Στο τέλος του μήνα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πάρουν για πρώτη φορά αυτή τη σημαντική αύξηση η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με έναν ετήσιο μισθό, πρόσθετο στο εισόδημά τους.

Αλλά δεν σταματάμε μόνο εκεί. Δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν στους εργαζόμενους πρόσθετες παροχές σε είδος. Αναφέρθηκε ο Ανδρέας σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση -άνδρες και γυναίκες- να γνωρίζουν ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους στην επιχείρηση και τα παιδιά να περνούν ποιοτικό χρόνο με αυτό τον τρόπο, αντιμετωπίζοντας την πολύ μεγάλη δυσκολία που πολύ συχνά έχουν οι εργαζόμενες γυναίκες στην πράξη.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, ακριβώς, μας βοηθούν να συμφιλιώσουμε την προσωπική, την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή και τελικά ενισχύουν την ίδια την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Θέλω να σας πω ότι θα στηρίξουμε με ακόμα περισσότερους πόρους τη βιολογική κτηνοτροφία. Είμαστε έτοιμοι πια και έχουμε βρει τα σχετικά κονδύλια ώστε να διαθέσουμε 171 εκατομμύρια πρόσθετους πόρους στη βιολογική κτηνοτροφία. Θα ικανοποιήσουμε με αυτό τον τρόπο παραπάνω από τα 2/3 των αιτήσεων των κτηνοτρόφων, ενώ ακόμα 70 εκατομμύρια θα διατεθούν και στη στήριξη της βιολογικής αγροτικής παραγωγής.

Φίλες και φίλοι, η σημερινή επένδυση -και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό- αποτελεί ένα παράδειγμα το οποίο αξίζει πράγματι να βρει -και θα βρει, πιστεύω- και άλλους μιμητές. Στους δύο αιώνες ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, ο μόνιμος πονοκέφαλος όλων των κυβερνήσεων ήταν η Ελλάδα να κατορθώσει να θρέψει τον πληθυσμό της, να μετατρέψει τον πρωτογενή της τομέα σε πηγή πλούτου, στρέφοντας τον στο εξαγωγικό εμπόριο. Και μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες το κατορθώσαμε.

Έτσι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2021 η Ελλάδα εξήγαγε περισσότερα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα από όσα εισήγαγε. Μία επίδοση που έχουμε να τη δούμε από το μακρινό 1984 και αποκτά πια χαρακτηριστικά μονιμότητας, χάρη στη δουλειά ανθρώπων όπως αυτή της Greek Family Farm.

Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας. Αγαπητέ Ανδρέα και εις ανώτερα και με το καλό στα επόμενα εγκαίνια της επόμενης μεγάλης επένδυσης την οποία δρομολογείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

