ΔΙΜΕΑ: Βαριά πρόστιμα για τιμές καυσίμων

«Καμπάνα» σε τρία πρατήρια υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόστιμα και για προϊόντα «μαϊμού».

Πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, σε τρία πρατήρια υγρών καυσίμων, δύο στην Καλαμάτα κι ένα στο Αιγάλεω, διότι σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, τα δύο πρατήρια πωλούσαν diesel κίνησης σε τιμή υψηλότερη της θεωρητικής τιμής πώλησης, ενώ το ίδιο έκανε το τρίτο με την αμόλυβδη βενζίνη.

Πρόστιμα και για προιόντα «μαϊμού»

Στο μεταξύ, πρόστιμο 58.000 ευρώ επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε καταστήματα και αποθήκες στο κέντρο της Ρόδου ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν απομιμητικά προιόντα.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρεται ότι σε ελέγχους της ΔΙΜΕΑ σε καταστήματα και αποθήκες στο κέντρο της πόλης της Ρόδου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν (στο ΧΥΤΑ Ρόδου) 9.705 τεμάχια απομιμητικών τσαντών και αξεσουάρ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 58.000 ευρώ.

