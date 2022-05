Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ: Τι είπε ο Πλεύρης για την λειτουργία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Οι στόχοι του υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα τον ΕΟΠΥΥ όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με την Διοικήτρια Θεανώ Καρποδίνη και τη μη εκτελεστική Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε συσκέψεις με τη διοίκηση και τους διευθυντές προκειμένου να ξεκινήσει η προεργασία για την υλοποίηση του νέου νόμου για τα ποιοτικά κριτήρια του ΕΟΠΥΥ και τον real time έλεγχο.

Παράλληλα έγινε εκτενής συζήτηση για τα θέματα που αφορούν στο clawback ειδικά της Πρωτοβάθμιας το οποίο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Θα ξεκινήσουν αμέσως διοικητικά μέτρα, όπως είναι ο έλεγχος στη συνταγογράφηση και πρωτόκολλα που υπάρχουν στις εξετάσεις.

Επίσης θα αναζητηθούν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για post- covid περιστατικά που θα ενισχύσουν τους προϋπολογισμούς των πρωτοβάθμιων δομών, ενώ ήδη τα νέα όρια που έχει εγκρίνει το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, εκτιμούν παραπάνω ποσά για όλες τις κατηγορίες παρόχων, βάση της εσωτερικής ανακατανομής προκειμένου να μειωθεί το clawback.

Ο στόχος του Υπουργού είναι να ενισχυθούν οι προϋπολογισμοί για το 2022 για να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι ως προς το clawback και να γίνει μια συζήτηση για το 2023 όπου πλέον η Πολιτεία θα είναι έτοιμη να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες πράξεις ώστε να μειωθεί δραστικά το clawback σε όλους τους ιδιώτες παρόχους.

Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ ότι δεν υπάρχουν περίπτωση να κλείσουν φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και αντίστοιχα όλοι όσοι εργάζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά και στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ που πλέον έρχεται στις κεντρικές δομές, θα αξιοποιηθούν όπως αξιοποιούνται και τώρα στις υφιστάμενες δομές και δεν τίθεται θέμα να κλείσει φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Ιμάμογλου: Αντιμέτωπος με καταδίκη πολιτικής απαγόρευσης

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Ευλογιά των πιθήκων: Συστάσεις από τον ΕΟΔΥ