Αθλητικά

Ολυμπιακός - Euroleague: Τέταρτοι οι ερυθρόλευκοι στο Final Four

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δακρυσμένος στο «αντίο» στην Ευρώπη ο Πρίντεζης.

Με την 4η θέση αποχαιρετά το Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, στο 11ο φάιναλ φορ Euroleague στην Ιστορία του, αφού στον «μικρό τελικό» ηττήθηκε με 84-74 από την Μπαρτσελόνα. Οι δώδεκα χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού παρέμειναν στη σερβική πρωτεύουσα παρά την ήττα στον ημιτελικό, γέμισαν ξανά τη Stark Arena, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα... τελικού, θέλοντας να δουν και για τελευταία φορά τον αρχηγό Γιώργο Πρίντεζη ν’ αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό αγώνα. Με το σύνθημα «Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα» να δονεί το κλειστό γήπεδο, ο Μπαρτζώκας έριξε για τελευταία φορά σε ματς Euroleague το Νο 15 του Ολυμπιακού στο παρκέ, 57΄΄ πριν τη λήξη.

Αυτή είναι 3η φορά που τερματίζει 4ος σε φάιναλ φορ, μετά το Τελ Αβίβ (1994) και το Βερολίνο (2009), κι ενώ στο Μόναχο ήταν 3ος. Σε όλα τα υπόλοιπα φάιναλ φορ από τα 11 που μετρά ήταν ή δεύτερος (1995, 2010, 2015, 2017) ή πρωταθλητής Ευρώπης (1997, 2012, 2013).

Ο Ολυμπιακός ήθελε την 3η θέση, για να ικανοποιήσει τους φιλάθλους του που ταξίδεψαν στο Βελιγράδι, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι Μίροτιτς (19π.) και Σανλί (16π.) πέτυχαν μεγάλα καλάθια στο τέλος και χάρισαν την 3η θέση στην Μπαρτσελόνα. Ο Νικ Καλάθης είχε 9 πόντους και 13 ασίστ για τους «μπλαουγκράνα».

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα και σίγουρα θα προτιμούσε να είχε κάνει αυτή την εμφάνιση κόντρα στην Εφές στον ημιτελικό. Ο Σλούκας είχε 14 πόντους και 7 ασίστ, 11 πρόσθεσε ο ΜακΚίσικ και 10 ο Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 45-38, 62-56, 84-74

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ οι Καλάθης, Λαπροβίτολα, Κούριτς, Μίροτιτς και Σανλί ήταν στη βασική πεντάδα της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί ξεκίνησαν καλύτερα και συγκεκριμένα με 5/5 δίποντα, κυρίως κοντά στο καλάθι, για το 10-2. Ο Ντόρσεϊ έδωσε λύσεις και με τρίποντο του Ουόκαπ, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 13-7. Όμως, οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Οι «μπλαουγκράνα» από την άλλη, αν και έπαιζαν ομαδικά, τα έσπαγαν έξω από τη γραμμή του τριπόντου με 1/7. Και ήταν η ευστοχία στις βολές (7/8) (Βεζένκοφ και Σλούκας) που επέτρεψε στον Ολυμπιακό να μειώσει στο καλάθι, στο τέλος της 1ης περιόδου, 20-18.

Ο Γιώργος Πρίντεζης πάτησε στο παρκέ για πρώτη φορά στον αγώνα με την έναρξη της 2ης περιόδου. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού τραγουδούσαν με όλη τη δύναμη της φωνής τους «Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα», ως ένδειξη εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς τον αρχηγό της ομάδας που έδινε το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της καριέρας του κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο «Άη Γιώργης» ήταν σαφώς συγκινημένος και επηρεασμένος, όπως φαίνεται από το γεγονός πως είχε 0/1 τρίποντα, μία ασίστ και 1 λάθος στα 7:23΄΄ που έμεινε στο παρκέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους Λαρεντζάκη και Λιβιό Ζαν-Σαρλ στη 2η περίοδο και η πεντάδα (με Σλούκα και ΜακΚίσικ) αυτή τα πήγε πολύ καλύτερα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Αφού πρώτα ο «πονοκέφαλος» του Μπαρτζώκα, Μπράντον Ντέιβις διαμόρφωσε το 28-22, με κύριο εκφραστή στο σκοράρισμα τον ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 28-28, προσπέρασε με 30-31 και με 37-38 δια χειρός Λιβιό Ζαρλ. Ο Σερτάκ Σανλί, ο Αμπρίνες και ο Καλάθης, όμως απάντησαν με σερί 8-0, για το 45-38 του ημιχρόνου.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε εξαιρετικά στην 3η περίοδο και έγινε η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού. Με τρίποντα από Σανλί και Μίροτιτς ξέφυγε με +15 (57-42). Ο κόσμος του Ολυμπιακού ανέβασε τα... ντεσιμπέλ των ιαχών του θέλοντας να δώσει ώθηση στους παίκτες του Μπαρτζώκα ώστε ν’ αντιδράσουν. Και πράγματι οι παίκτες του Ολυμπιακού με 8 σερί πόντους του Σάσα Βεζένκοφ ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Σημαντική ήταν και κυριαρχία του Χασάν Μάρτιν στη ρακέτα σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Σλούκας διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου, 62-56 (-6).

Ο Κόρεϊ Χίγκινς πέτυχε το πρώτο καλάθι της 4ης περιόδου (64-56). Με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 19 πόντους (και 10 ριμπάουντ) και τον ΜακΚίσικ να ευστοχεί σε 2 βολές, ο Ολυμπιακός μείωσε στους -4 64-60. Ο Γιασικεβίτσιους επανέφερε στο παρκέ τους Καλάθη και Μίροτιτς με τον πρώτο να «γράφει» το 66-60 και τον δεύτερο το 68-60 από τη γραμμή των βολών. Απέμεναν πέντε λεπτά και ο Ολυμπιακός έβλεπε... την πλάτη της Μπαρτσελόνα από απόσταση 8 πόντων. Για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Σλούκας, να κλέψει την μπάλα στην επόμενη επίθεση των Καταλανών την μπάλα, και ο ίδιος να «γράψει» το 68-65. Μίροτιτς και Χίγκινς απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, όμως, αφού τρίποντο πέτυχε και ο Αμερικανός, 73-65. Ο Καλάθης σταμάτησε με φάουλ τον ΜακΚίσικ, αλλά είχε 1/2 βολές (73-66). Το εύστοχο δίποντο του Μίροτιτς είχε ως αποτέλεσμα να ξεφύγει με +9 η Μπαρτσελόνα (75-66), 3:25΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ουόκαπ ευστόχησε σε τρίποντο, ο Βεζένκοφ είχε 1/2 βολές αμέσως μετά (75-70), αλλά όταν οι Σανλί και Μίροτιτς έδωσαν αέρα 9 πόντων στην Μπαρτσελόνα (79-70), με 1:19 ν’ απομένει, τότε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού άρχισαν να φωνάζουν ξανά ρυθμικά το όνομά του ζητώντας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίξει εκ νέου στο παρκέ. Κι εκείνος άμεσα απέσυρε τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στον «μικρό τελικό) Σάσα Βεζένκοφ και στο παρκέ μπήκε το Νο 15... για τελευταία φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα, ενώ απέμεναν 57 δεύτερα! Ο Σλούκας επίσης έδωσε τη θέση του στον Λαρεντζάκη. Πλέον, όλα είχαν κριθεί και το τελικό 84-74 διαμόρφωσε με τρίποντο ο Νικ Καλάθης.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Λάτισεβς (Λετονία), Γιαβόρ (Σλοβενία)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 10, Έξουμ 3, Σανλί 16 (3), Χέιζ-Ντέιβις, Λαπροβίτολα 4, Αμπρίνες 8 (2), Χίγκινς 11 (1), Κούριτς, Γιοκουμπάιτις 4, Μίροτιτς 19 (1), Καλάθης 9 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Ντόρσεϊ 10, Λούντζης, Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 2, Σλούκας 14 (1), Μάρτιν 2, Βεζένκοφ 20 (1), Πρίντεζης, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 11

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που έχασε τον έλεγχο

Πατέρας Καρολάιν: Ο Αναγνωστόπουλος άρπαζε τα χρήματά της - Δεν θα δει ποτέ τη Λυδία

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα