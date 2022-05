Αθλητικά

Euroleague: η Εφές το “σήκωσε” κόντρα στη Ρεάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το... "θαύμα" της έκανε και φέτος η Εφες με την κατάκτηση της Euroleague.

Η Αναντολού Εφές στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα με back to back τίτλους στη Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υπερασπίστηκε τον τίτλο της στον τελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 58-57 της Ρεάλ Μαδρίτης και έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά σερί τίτλους (2021, 2022) από τη «χρυσή» διετία του Ολυμπιακού (2012, 2013).

O Τιμπόρ Πλάις της Αναντολού Εφές αναδείχθηκε MVP του τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 34-29, 42-40, 57-58

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των Πιθήκων: ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Επεισόδια στο ΟΑΚΑ

Παρουσιάστης έγινε έξαλλος με ρεπορτάζ και τα... έσπασε on air (βίντεο)